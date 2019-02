Pukkelpop 2019 strikt onder meer Jorja Smith, Charli XCX en Kate Tempest

Pukkelpop heeft zonet nog eens 20 nieuwe namen gelost voor de editie van komende zomer. Gisteren werden er 15 gitaarnamen aangekondigd, vandaag is het al pop en urban wat de klok slaat.

Op vrijdag 16 augustus bewijst Pukkelpop mee te zijn met z'n tijd door de heerlijke grime van Flohio te programmeren. Stormzy, Loyle Carner, slowthai en Joji (vroeger bekend als YouTuber Filthy Frank) zorgen voor meer hiphop. Met Joost is er zelfs plaats voor nederhop. Ook Clairo, nog een YouTube-sensatie, tekent present. Verder werden Martin Solveig (live), electrojazztovenaar Kamaal Williams en het zomerse Crystal Fighters aan de affiche toegevoegd.

Op zaterdag 17 augustus springen vooral hedendaagse r&b-ster Jorja Smith en popsensatie Anne-Marie in het oog. Jazz wordt verzorgd door Ezra Collective, dansbare funk door Franc Moody. En dan is er nog De Jeugd Van Tegenwoordig.

Het is uitkijken naar zondag 18 augustus, wanneer Charli XCX - dé koninging van de alternatieve pop - afzakt naar Kiewit. Nog een aanrader: Kate Tempest, met haar maatschappelijk geëngageerde spoken word hiphop. Meer donkere hiphop vinden we bij Ghostemane en en Princess Nokia - die tweede bracht vorig jaar nog een emoplaat uit. Voor soul en blues kan je terecht bij Durand Jones & The Indications.

Morgen volgen er alweer nieuwe namen. Ontdek de volledige line-up hier. De ticketverkoop start maandag 25 februari om 13.00u.