John Hopkins, Ross from Friends, Modeselektor en 26 andere nieuwe acts voor Pukkelpop 2019

Op vrijdag 16 augustus komt electronicagenie John Hopkins (live) zijn knappe album 'Singularity' voorstellen. Modeselektor zakt na het (tijdelijke?) heengaan van Moderat als duo af naar Kiewit. Opvallend: op hun nagelnieuwe plaat hebben ze een song met grime-artieste Flohio, die op dezelfde dag geprogrammeerd staat. Verder werden Modestep (dj set), Sigma, Avalon Emerson, Alison Wonderland, Volvox, Jauz, Job Jobse, Ekali en Agoria (live) aan de vrijdagaffiche toegevoegd.

Op zaterdag 17 augustus is het uitkijken naar de fel gehypete Ross from Friends en SOHN. De andere toevoegingen voor de tweede festivaldag zijn Stephan Bodzin (live), Palms Trax, Jeremy Underground, Honey Dijon (dj set), The Black Madonna, Sam Paganini, Camo & Krooked (live), Hunee, Meute en Chase & Status present RTRN II JUNGLE feat. Brockie & Det and Kabaka Pyramid.

De affiche van zondag 18 augustus wordt aangevuld met Amelie Lens, Pan-Pot, CamelPhat, Jayda G, Sango en Jeff Mills & Tony Allen.

Morgen volgen er alweer nieuwe namen. De ticketverkoop start op maandag 25 februari om 13.00u.

Eerder aangekondigd:

Vrijdag 16 augustus: o.a. The National, IDLES, White Lies, Kamaal Williams

Zaterdag 17 augustus: o.a. Jorja Smith, Tame Impala, Eels, Royal Blood

Zondag 18 augustus: o.a. The National, Kate Tempest, Billie Eilish, Charli XCX

Ontdek de volledige line-up hier.