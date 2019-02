TOUTPARTOUT sessions: Guy Van Nueten brengt het hartverwarmende, vierdelige 'Contact' in de Gentse Handelsbeurs

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag betovert Guy Van Nueten ons met zijn vierdelige compostitie 'Contact'.

Guy Van Nueten mag aanschuiven bij internationale grootheden als Ólafur Arnalds en Nils Frahm. Op zijn derde soloplaat ‘Contact’ weerklinken opnieuw wondermooie en intieme pianocomposities, in de typerende stijl die hem als eerste Belg ooit een contract opleverde bij het gerenomeerde label 'Sony Classical'. Zelfs op een koude zondagmiddag in januari werkt deze ‘Contact‘ hartverwarmend, in de foyer van de Gentse Handelsbeurs. Neem even de tijd en laat dit vierdelige stuk rustig binnendringen.

De Handelsbeurs programmeert een eigenzinnige selectie concerten uit pop, rock, klassieke kamermuziek, jazz, song en wereldmuziek. In het begin van de 18e eeuw was dit gebouw de ‘hoofdwacht’ voor de keizerlijke troepen. Het is nog steeds een van de meest waardevolle voorbeelden van de rococo-architectuur in Gent.

Guy Van Nueten speelt binnenkort een aantal shows in ons land. Check alle data hier.

TOUTPARTOUT, het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.