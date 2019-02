James Blake, The Streets, Franz Ferdinand en 20 andere nieuwe acts voor Pukkelpop 2019

Op vrijdag 16 augustus komt James Blake zijn prachtige nieuwe plaat 'Assume Form' voorstellen. De Schotten van Franz Ferdinand passeren voor een vierde keer langs Kiewit. Experiment vind je bij Yves Tumor & It's Band, (indie)folk bij Big Thief, Sharon Van Etten, Dermot Kennedy en Portland.

Op zaterdag 17 augustus is het nogmaals uitkijken naar The Streets, die onlangs al overtuigden in de AB. Pond - met leden van Tame Impala - zorgt voor een streep psychedelica, Whitney voor schattige indiesongs. Verder werden Mike D (dj set), LIFE, Parcels en Penelope Isles aan de zaterdagaffiche toegevoegd.

Op zondag 18 augustus maakt experimentele rocker Connan Mockasin zijn opwachting op de Pukkelpopweide. Anna Calvi komt nogmaals de boodschap van haar sterke laatste plaat 'Hunter' verkondigen, en Yeasayer zal trachten te bewijzen dat hun indiepop allesbehalve dood is. Ook I Don’t Know How But They Found Me, Two Feet, The Beths, Bodega, Cavetown en Zuid-Korea's grootste indieband Hyukoh werden aangekondigd.

De ticketverkoop start op maandag 25 februari om 13.00u.

Eerder aangekondigd:

Vrijdag 16 augustus: o.a. The National, IDLES, White Lies, Kamaal Williams, John Hopkins, Flohio

Zaterdag 17 augustus: o.a. Jorja Smith, Tame Impala, Eels, Royal Blood, Ross from Friends

Zondag 18 augustus: o.a. The National, Kate Tempest, Billie Eilish, Charli XCX, Twenty One Pilots

Ontdek de volledige line-up hier.