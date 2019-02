Festival update: Lokerse feesten, Couleur Café en meer!

Lokerse feesten is begonnen met hun eerste artiesten te lossen en daar zitten toch al wat veelbelovende namen bij! Vandaag werd er heel wat girlpower aangekondigd: popsensaties Christine and the Queens en Róisín Murphy komen naar de Grote Kaai in Lokeren. Eerder dit jaar werd de affiche al rijkelijk gevuld met punkhelden The Offspring en rockcorifeeën Scorpions en Europe.

Couleur café loste ook onlangs enkele kleppers. Eén daarvan is de Belgische topper Tamino, ook wel ‘onze eigen Jeff Buckley’ genoemd. Hij komt naar het festival in hartje brussel met zijn muzikale meesterwerken ‘Cigar’ en ‘Habibi’. Op de affiche wordt hij al vergezeld van de Australische virtuoos Xavier Rudd en de Nigeriaanse ster Wizkid.

Christine and the Queens komt niet enkel naar Lokeren, maar ze maakt ook haar entree op het Brussels Summer Festival. Het Brussels festival heeft nog meer namen in petto: van de vader van alle elektronische muziek, Giorgio Morodor tot de populaire Franse rapper Booba. BSF is klaar voor een feestje.

OLT Rivierenhof, het ultragezellige openluchttheater in Antwerpen, brengt dit jaar alweer zeer leuke artiesten naar zijn oevers. Reggaegrootheid Ziggy Marley, zoon van de allergrootste, komt met zijn ‘Rebellion Rises Tour’ het pittoreske park opvrolijken. Hij is niet de enige, ook Hooverphonic, Gilberto Gil en Marcel Khalife zullen het Rivierenhof deze zomer betoveren.