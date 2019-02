TTT-berichten: R. Kelly's kinderfeestjes, Schauvliege te rade bij Morrisey en McDonald's op trouwfeest Kevin Parker

'Paul Stanley-kloon Bobby Jensen na de haarbrand: 'Niet erg, nu lijk ik op Alice Cooper''

Een blinde die het niet zag aankomen, maar het concert van Nick Cave in De Roma raakte vorige week sneller uitverkocht dan een snoepverkoper op een seksfeestje van R. Kelly TTT Opvallend, want nadat alle vips en gasten van een ticket waren voorzien, bleven er naar schatting nog zeker drie à vier over voor de betalende fans TTT R. Kelly, van zijn kant, is weer een stukje richting gevangenis en bijbehorende gezamenlijke douchebeurten opgeschoven. Advocaat Michael Avenatti, die al een tijdje met een groot schepnet achter de kindervriend aan zit, beweert weet te hebben van drie video’s waarop te zien is hoe Kelly seks heeft met minderjarige meisjes TTT Aangezien Avenatti meewerkt aan het onderzoek naar Kelly’s strafbare drang om kinderhanden te vullen, worden de video’s wellicht ook als bewijslast tegen hem ingezet. Of Avenatti moet aan ’s werelds deprimerendste aflevering van ‘Videodinges’ werken TTT Hé, dat was lang geleden dat we nog eens aan Frank Dingenen dachten. Moet alweer geleden zijn van die keer dat we hem in de winkel vroegen waar het wc-papier stond TTT ‘Big Colors’, de nog te verschijnen nieuwe plaat van R. Kelly-bewonderaar Ryan Adams, is door de platenfirma voor onbepaalde tijd op een hoog schap geparkeerd. Adams had voor dit jaar maar liefst drie nieuwe platen gepland, maar dat was vóór er een lijvig dossier tegen hem werd aangelegd over hoe hij als mecenas beginnende vrouwelijke artiesten jarenlang begeleidde op z’n roze dwarsfluit TTT The 100 Club, de vermaarde Londense muziekclub in Oxford Street, heeft in een daad van barmhartigheid besloten om de aanvangsuren van de concerten niet meer bekend te maken. De uitbaters hebben medelijden met de muzikanten die de voorprogramma’s verzorgen en die, omdat iedereen weet wanneer de hoofdact begint, vaak staan op te treden voor twee roadies, pa en ma, en nog één of andere paardenkop. De uitbaters, vers hooi strooiend voor de paardenkop: ‘Dit is een uitstekende manier voor concertgangers om nieuwe muziek te ontdekken’ TTT Er kwam meteen veel kritiek op de beslissing, maar het puntigste antwoord kwam van de collega’s die aan Tufnell Park de club The Dome uitbaten. Die lieten weten dat zij wel hun aanvangsuren blijven publiceren: ‘Je moet 14 zijn om bij ons binnen te mogen, op die leeftijd hoor je zelf te kunnen beslissen welke groepen je wel of niet wilt zien’ TTT Getrouwd: Kevin Parker van Tame Impala. De geheime ceremonie vond plaats in een wijngaard in West-Australië, en werd volgens geruchten gevierd met 150 cheeseburgers van bij de plaatselijke McDonald’s TTT Parker: ‘Het was een gok, en zijn keuze voor het hoofdgerecht was misschien wat apart, maar voor de rest kan ik iedereen Ronald McDonald aanbevelen als wedding planner’ TTT Morrissey, die lang weigerde op te treden in Canada uit protest tegen het doodknuppelen van zeehondjes, een lokaal gebruik daar, heeft zijn eerste Canadese tournee in vijftien jaar aangekondigd. ‘Mijn houding van de voorbije jaren heeft niets veranderd en heeft niemand geholpen,’ aldus Morrissey TTT Joke Schauvliege, zich warmlopend voor de verkiezingsdebatten, voelde zich ‘gesterkt door Morrisseys rake samenvatting’ van haar beleid TTT Kop op, Bob: Bob Geldof wordt beschuldigd van fraude. Enkele misnoegde investeerders beweren dat hij de kosten van zijn vijfde soloplaat ‘How to Compose Popular Songs That Will Sell’ uit 2011 fel overdreven zou hebben om meer geld op te halen dan nodig TTT Nu was investeren in Bob Geldof sowieso geen al te beste belegging: de schijf verkocht, ondanks de titel, voor geen meter TTT Tot slot nog even stilstaan bij Bobby Jensen, frontman van de eighties-coverband Hairball. Toen Jensen onlangs, verkleed als Paul Stanley van KISS, met zijn groep optrad in Sioux City, Iowa, vond zijn haardos het duidelijk welletjes geweest: die vatte vlam toen het vuurwerk afging op het podium. Jensen, duidelijk niet gestorven van zijn eerste haarlakbrand, speelde gewoon door en vertrouwde op zijn roadies om z’n haar te blussen TTT Het voorval kostte hem een halve permanent, maar hij maakt zich geen zorgen over zijn carrière als coverartiest: ‘Ik lijk nu sterk op Alice Cooper’ TTT En u?