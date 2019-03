TOUTPARTOUT sessions: And They Spoke in Anthems pakt de Minard in met een gestripte versie van 'Money Time'

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag pakt And They Spoke in Anthems de Minardschouwburg in met een meerstemmige versie van 'Money Time'.

And They Spoke In Anthems is de band rond fulltime melancholicus Arne Leurentop. De nieuwe plaat ‘Money Time’ is net uit en werd bedolven onder de positieve reacties. Uit die plaat brengt de band de gelijknamige titeltrack: driestemmig en begeleid op gitaar.

Locatie is de prachtige Minard in Gent. De schouwburg opende in 1847 voor het eerst zijn deuren. Na een grondige renovatie is hij in het hartje van Gent een bloeiend cultuurhuis geworden, waar jaarlijks theater, muziek, comedy, lezingen en nog veel meer op het programma staan.

Op 10 maart kan u And They Spoke In Anthems met full band aan het werk zien in diezelfde Minard Schouwburg. Tickets en andere tourdata vindt u hier.

TOUTPARTOUT, het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.