Luister als eerste naar Gestapo Knallmuziks nieuwe album 'Tinkie Winkie ist Dipsy und Steeckt zein Lala ins Po'

De Duits-Kempische electropopsensatie Gestapo Knallmuzik is terug met een vierde album. 'Tinkie Winkie ist Dipsy und Steeckt zein Lala ins Po' verschijnt morgen pas, maar dankzij Humo kan u de plaat nu al luisteren. Frontman Yannuk voorziet tekst en uitleg.

Het gaat hard voor Gestapo Knallmuzik. Vorig jaar brachten Yannuk, Vinzent en Stein een carrière-omvattende documentaire uit, morgen stellen ze hun nieuwe plaat voor in Trix, en later dit jaar staan ze zowaar in de AB. Niet evident voor een band die in het Duits zingt. Nu ja...

Met singles 'Claudia Schwiffer' en 'Heel die Tag Pörno', loste Gestapo Knallmuzik al twee voorsmaakjes van het vierde album 'Tinkie Winkie ist Dipsy und Steeckt zein Lala ins Po', de langverwachte opvolger van 'Beffn ist Boffn das du Nicht Musst Baffn' uit 2015. Morgen komt de volledige plaat uit, maar Humo heeft 'm al een dagje eerder kunnen bemachtigen. Samen met frontman Yannuk analyseerden we de plaat, die de gevoelige onderwerpen niet schuwt. 'Iedereen hat wel eens ein natze pleck, aber niemand dürft er uber präten'

(Luister onderaan dit artikel naar 'Tinkie Winkie ist Dipsy und Steeckt zein Lala ins Po')

HUMO Proficiat met de nieuwe plaat, hij klinkt goed.

Yannuk «Danke schön. Die gutes audiokwälität is zu dancken ahn die mixingskursus die Stein volgt.»

HUMO Vanwaar komt de titel?

Yannuk «Die afgelöpen wochen haben wir veel Teletübbies gekeken, und das ist ein von Vinzent sein favoriete prögramma's auf tv. Omdas wir dar so hard mit bezig wären, dachter wir: 'wir mussen unsere plaat gewoon auftragen ahn die Teletübbies'.»

HUMO Jullie lijken geen enkel onderwerp uit de weg te gaan. Er wordt vooral veel over kwaaltjes gezongen: blindheid door masturberen, constipatie, vroegtijdige ejaculatie,...

Yannuk «Das sind dingen das alle menschen al haben mitgemacht maar sei durven dar nicht uber präten. Das ist speitig. Wir willen alle taboes besprechbar machen. Das ist unsere vornahmste ideolögie. Die meeste kwaaltjes kommen dan auch von unsere eigen ervärungen.»

Pornomarathon

HUMO Het eerste nummer op de plaat heet 'Wingman Danny'. Die man klinkt als een held.

Yannuk «Jah, das ist die beste mensch das sie sich können vohrstellen. Er ist eine gute freund von uns in Berlein. Wannehr er geht festen, stuhrt er immer eine sms: 'Gestapo Knallmuzik, kommen sie nicht mee festen mit mich?'. Dan künnen wir nicht anders dan 'jah' sagen, want wir weissen gewohn das wir mit eine schönes mädchen nar Haus sollen gehen dankzei hem. Hei ist effektiv die bëstes wingman öoit.»

HUMO 'Heel die Tag Pörno' gaat over een vriend die blind werd door te vaak te masturberen. Gelukkig kan hij dankzij braille toch nog klaarkomen.

Yannuk «Nach eine marathon pörno kon hei even nicht mehr kijken. Als alternatif ist ihr nach ein pörnoteek geweest, und dar hat er von die braillebuchen gekauft. 'Fünfzig Shädes of Grëy' und so. Es ist beter nu, mahr hei moet vörsichtig sein. Der döktor habt gesagd das ihr elck möment kann herfallen.»

HUMO In 'Wanderlust' ontdekken jullie een manier om constipatie tegen te gaan.

Yannuk «Ah, die lust um zu wanderen, um die werelt rönd zu trecken. Wir haben gekonstatiert das reizen gut is wanneer sie gekonstipiert sind. Es ist belangreich um auf reis veel foto's zu trecken und auf Instagram zu setzen, so das die menschen weissenn das sie auf reis sind und gekonstipierd bennt. Hoe verder sie geht, hoe besser vor die darmen.»

Dixi-wc's

HUMO 'Free Willie' lijkt over exhibitionisme te gaan.

Yannuk «Ein klein bisschen. 'Free willie' ist wannehr du ein broech ahnhabt, aber kein unterbroeck, und deine schwanz flappert frei rund in deine broeck. Die absolute freiheit ohne unterbroeck ist fontastisch. Vinzent tragt nooit eine unterbroeck under seine skipack.»

HUMO 'Dixies sind OK' is een emotionele ode aan het Dixi-toilet. Wat is daar zo mooi aan?

Yannuk «Dixies sind nicht per sé schön, aber er rust einen secheres taboe auf. Wannehr menschen eine Dixi sehen stahn, sagen sie: 'oh nein, einen Dixi, ich gehe wel ergens anders'. Aber er is nichts mis mit ein Dixi! Es ist ein toilet als ein andere: sie können dar gewöhn pipi oder kaka machen.»

HUMO Ook 'Emmer' is een ode.

Yannuk «Ja, ein öde ahn die spauwemmër. Wanner sie muss spauwen aber kein toilet in die buurt habe, ist das sehr handig om bei zu haben. Wanneer sie beivohrbild auf zaterdag ganz hard gezöpen habt und du muss auf zondag nach deine bomma gehen. Wannehr sie deine emmër vergeht, können sie nog steeds die spauw zurück inschlikken natürlich.»

Hollywood

HUMO Tijdens 'Ein Natze Pleck' steken jullie mensen die last hebben van vroegtijdige ejaculatie een hart onder de riem.

Yannuk «Nicht enkel ejakulation, aber auch pipi in die broech oder deine piemel tüssen die ritz von die broech. Allemaal dingen warbei sie ein natze pleck kann kreigen. Iedereen hat wel eens ein natze pleck, aber niemand dürft er uber präten.»

HUMO Is 'Claudia Schwiffer' nog steeds jullie poetsvrouw?

Yannuk «Claudia ist die beste poetsvrouw das wir ooit haben gehabt. Aber nach das immense sukzes vond die single, is sie gehen kuisen ins Höllywoodt bei Brät Pitt.»

HUMO Morgen stellen jullie het nieuwe album voor in Trix.

Yannuk «Wir sind ganz klahr. Der neues scheiben klincken ganz töll lïve. Es geht einen spektäkël wurden um nöoit zu vergessen.»

Beluister hier 'Tinkie Winkie ist Dipsy und Steeckt zein Lala ins Po'. Vanaf 11 maart kan u de plaat ook gratis downloaden.

Gestapo Knallmuzik staat morgen in de Trix in Antwerpen, maar het optreden is uitverkocht. Op 6 november treedt de band op in de AB Club. Info en tickets.