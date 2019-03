dEUS en andere nieuwe topnamen op affiche Cactusfestival

Nadat dEUS acht keer (acht keer!) de AB uitverkocht, zijn ze ook klaar voor het festivalseizoen. Ook ditmaal brengen ze hun 20 jaar oude album 'The Ideal Crash'. Goede muziek is niet vergankelijk, dat wordt nog maar eens bewezen door Tom Barman en co.

Nog nieuw op de affiche is de populaire Amerikaanse rockband Parquet Courts en het Belgische gitaargeweld van Whispering Sons. Bent u nog niet overtuigd? Wel, Cactusfestival lost nog vier andere namen: SX, Rolling Blackouts, Coastal Fever en Faces On TV. Genoeg om naar uit te kijken dus.

Cactusfestival trekt jaar na jaar grotere namen, zo veel is nu wel duidelijk. Dit jaar werden er al enkele toppers aangekondigd. Belgische trots Oscar and the Wolf prijkte al langer op de affiche. Max Colombie en de zijnen waren niet de enige die al bevestigden voor het festival: ook de Britse rockers van Bloc Party en ouwe rot Joe Jackson ('Is she really going out with him') zullen de festivalweide in de Brugse stadsrand verblijden. Info en tickets vindt u hier.