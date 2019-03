Festivalupdate: van Romeo Elvis tot Black Eyed Peas, ontdek hier al het festivalnieuws!

Beginnen doen we met Rock Werchter. De affiche van het grootste festival van België was al stevig gevuld, maar deze week kwamen er nog eens twee veelbelovende artiesten bij. De Led Zeppelin van zijn generatie, Greta Van Fleet zal op zondag de mainstage van Rock Werchter komen veroveren. Op diezelfde zondag zal ook Rosalía met haar album ‘El Mal Querer’ The Barn in vuur en vlam zetten. Benieuwd of deze jonge leeuwen het minstens even goed gaan doen als de gevestigde waarden op Werchter zoals The Cure en Muse.

Lokerse Feesten had al heel wat grote namen te pakken waaronder Scorpions, The Offspring en Christine and the Queens. Wat ontbrak nog volgens het festival? Een beetje Nederlandstalig zo blijkt nu. Voor die Nederlandse toets zullen Marco Borsato, Gers Pardoel en Niels Destadsbader moeten zorgen op vrijdag 2 augustus. Ook de Limburgse dancekoning Regi zal die dag van de partij zijn.

We gaan even naar onze noorderburen nu! Daar is Zwarte Cross uitgegroeid tot het grootste muziekfestival van Nederland en trekt het ieder jaar nog meer bezoekers. De namen die al gelost waren voor het vierdaags festival zijn dan ook niet mis. Black Eyed Peas, The Wailers en Scooter hadden al bevestigd en nu komen daar ook Nederlandse punklegende Heideroosjes, Amerikaanse Hip-Hopper Delinquent Habits en 30 andere nieuwe namen bij.

Een ander topfestival in Nederland is natuurlijk Best Kept Secret. Het festival wist al Bon Iver en Christine and the Queens te strikken en deze week kwamen daar nog 40 nieuwe namen bij. Enkelen onder hen zijn het experimentele hip-hopgebeuren van Death Grip en de Amerikaanse rockband van Jack White The Raconteurs.

Ook Dour komt met hot news. Het festival loste deze week drie hosts van het festival. Amelie Lens is de eerste curator en zij zal haar vergezellen met enkele technovrienden. De tweede en derde curator zijn niemand minder dan Belgische rapper Romeo Elvis en vriend van het festival Salut c’est cool. Naast de aankondigingen van de hosts was ook al eerder bekend dat A$AP Rocky en Damso zullen optreden op Dour. Fans van urban, jullie weten waar heen.