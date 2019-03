TTT-berichten: Is Imagine Dragons het nieuwe Nickelback? - Prince weer actief op Twitter - Hologram Amy Winehouse geteisterd door ongure types

'Een dooie bassist: eindelijk hebben The Monkees iets wat The Beatles níét hebben'

De zeikerd met de zeis heeft weer lelijk huisgehouden in de gangen van rustoord De Rocker TTT De mooiste kamer die werd leeggemaakt, is die van Mark Hollis van Talk Talk, op 64-jarige leeftijd overleden aan wat zijn manager omschreef als ‘een korte ziekte’. We weten alleen dat het allicht niet om een verkoudheid ging TTT Of toch niet om een lichte TTT Vervolgens werd er aangeklopt bij de suite van Andy Anderson (68), halfweg de jaren 80 drummer van The Cure en te horen op ‘The Top’. Anderson, ook muzikant bij Iggy Pop geweest, had nog maar net bekendgemaakt met beide benen in de eindfase van kanker te staan: een oncomfortabele spreidstand, maar wel één waar hij naar eigen zeggen vrede mee had TTT En dan zouden we nog bijna Peter Tork (77) vergeten, bassist bij The Monkees ofte The Prefab Four. Ook hier deed de kanker het ’m TTT Een dooie bassist: eindelijk hebben The Monkees iets wat The Beatles níét hebben TTT Tenzij Paul McCartney vóór dit nummer verschijnt dezelfde verkoudheid als Mark Hollis uit de lucht snuift. Adem inhouden, Macca! TTT Intussen is er weer leven geslopen in het Twitter-account van Prince TTT Het account begon op Valentijnsdag plots citaten van het Purperen Kleinood te posten. Naar verluidt zouden de erfgenamen van Prince erachter zitten, wat zou kunnen kloppen: het account werd ook al gebruikt om reclame te maken voor onuitgebracht materiaal uit de kluizen van Paisley Park dat binnenkort in de platenbakken wordt gemikt TTT Het gaat wellicht om verre familie: er worden in de tweets opvallend weinig woorden in cijfers uitgespeld TTT Slecht nieuws voor de nabestaanden van Amy Winehouse: de hologramtournee met haar beeltenis die op poten was gezet, wordt uitgesteld. Volgens het bedrijf dat het hologram heeft gecreëerd, hebben ‘unieke uitdagingen de kop opgestoken’. Een doorzichtig excuus TTT Wellicht wordt het Amy-hologram voortdurend gestoord door doorzichtige, ongure types die beweren nog geld van haar te krijgen TTT Straight outta Newhaven: een man met veel tijd heeft bij het stadsbestuur van het Britse dorpje aangedrongen op de oprichting van een monument ter ere van Eazy-E, het in 1995 overleden lid van de rapformatie N.W.A. Heel attent, ware het niet dat de link tussen Newhaven en de in Compton geboren Eazy-E onbestaande is TTT De initiatiefnemer beschikt echter over een ijzersterk argument: ‘Het zou excentriek zijn’ TTT Het stadsbestuur, dat ruiterlijk toegaf dat het geen idee had wie Eazy-E was, liet daarop een bank plaatsen te zijner herinnering. De rapper, die volgens conservatieve schattingen acht kinderen zou hebben bij zes verschillende vrouwen, zou vereerd geweest zijn: nu kunnen de vrouwtjes zelfs na zijn dood plaatsnemen op Eazy-E TTT Het Internationaal Olympisch Comité overweegt om breakdancen te erkennen als officiële discipline. Als het plan erdoor raakt, zullen de eerste breakdancers richting goud molenwieken op de Spelen van 2024 in Parijs TTT Het comité: ‘Geef toe, het zou excentriek zijn’ TTT De breakdancers zouden de eerste atleten worden die een maand in het olympisch dorp doorbrengen zonder ook maar één keer van de grond te gaan TTT Of toch tot ze schaken als olympische discipline erkennen. Als jongelui met mutsen en pofbroeken al voor olympiërs kunnen doorgaan, dan zéker twee bebrilde mannen op een stoel TTT We hebben te luid gesproken: blijkbaar heeft de Internationale Schaakfederatie tegelijk met de breakdancers een aanvraag ingediend. En opvallend: in het geval van een erkenning zou elke olympische schaakspeler over maar liefst víér lopers mogen beschikken TTT Een 100 meterloper, een 200 meterloper, een 300- én een 400 meterloper TTT Dan Reynolds van Imagine Dragons is het beu dat critici in lachen uitbarsten als ze het over zijn groep hebben. Vorige week maakte Corey Taylor van Slipknot, nochtans ook een band waar je niet van uitgelachen raakt, zich nog vrolijk dat Imagine Dragons Nickelback heeft vervangen als ergerlijkste groep ter wereld TTT Dan de Frontman riposteerde met een tekst op Instagram, waarin hij zegt dat hij en zijn groepsleden nu eenmaal niet anders kunnen dan ‘zichzelf zijn en positiviteit de wereld insturen’ TTT De filantroop! Dat iemand snel een bank naar Dan noemt. BNP Paribas Fortis zou naar verluidt aan herinrichting toe zijn