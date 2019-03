Guy Van Sande brengt zes albums uit, en het is nog slechter dan u denkt

In de categorie ‘dingen die we absoluut nooit meer willen horen’: de rasperige, blèterige, pseudo-zwoele stem van Guy Van Sande op zijn zes voortbrengsels.

Ongetwijfeld de meest prangende vraag als het op Guy Van Sande aankomt: wat bezielt deze man? Hij smijt zomaar eventjes een paar uur aan ‘muziek’ op Spotify die het kortst samengevat kan worden als breinloos gejengel.

De nummers zijn zo ontdaan van alle inhoud dat we er aanzienlijk dommer van zijn geworden. De lyrics zijn ronduit kinderachtig, het gitaarspel loopt regelmatig mank, de opnamekwaliteit is zo belabberd dat het lijkt alsof de tapes via iemands anus uit de gevangenis zijn gesmokkeld, en zijn stem klinkt zo geforceerd dat we hem bijna zouden aanmoedigen om méér muziek te maken: nog één dergelijk album en zijn stembanden liggen aan flarden, en dan hoeven we hem in ieder geval niet meer te horen.

En dan hebben we het nog niet gehad over geparfumeerde verzen als ‘Daarom komt regen na zonneschijn / daarom zullen we weer gelukkig zijn’ (intellectueel!). Of pareltjes als ‘Waarom is zo vaak de waarheid krom’ (lezen we hier een schuldontkenning in?) en ‘The truth is giving birth’ (hopelijk niet, Guy!). We meenden ook meermaals de titelsong van ‘Toy Story’ (‘You’ve Got a Friend in Me’) te horen, maar dan zonder vrienden.

Hij haalde de mosterd duidelijk bij Boudewijn de Groot maar dan met een chromosoom op overschot; Johnny Cash maar dan zonder testikels en met zijn rekening diep in het rood (dus eigenlijk Jan Blut); Herman van Veen maar dan in een speciale lobotomy experience; of misschien gewoon bij een willekeurige incestueuze redneck uit Alabama. We zien de uitgestrekte velden al lonken, de zonnebloemen al wiegen – maar dan ligt Guy van Sande daar verleidelijk in de wei. Lap.

We waren deze ervaring liever kwijt dan rijk in ons leven. Maar soit, oorlogsjournalisten riskeren óók heel wat on the job.