In Memoriam: Keith Flint (1969-2019)

Op een podium leek Keith Flint onsterfelijk. Het icoon van The Prodigy werd maandagochtend 4 maart dood in zijn woning in Essex teruggevonden, hij is uit het leven gestapt.

Ik ontmoette Keith Flint voor het eerst op 3 oktober 2018 in een pub in Londen, waar ik hem met zijn Prodigy-kameraden Liam Howlett en Maxim interviewde voor Humo over hun jongste plaat ‘No Tourists’. Flint was helemaal anders dan ik had verwacht. Ik had hem leren kennen als de angstwekkende weirdo uit de clip van ‘Firestarter’ (1997), waarin hij danste als een psychiatrische patiënt die net was ontsnapt uit een zwaar beveiligd gesticht. De Keith Flint die ik vorig jaar ontmoette was een zachtaardige en warme man. Uit mijn notities van toen: ‘Geen mascara, geen hanenkam, wél een petje op z’n kale kop.’ Het was Flint die mij iets te drinken aanbood. We hadden 25 minuten interviewtijd gekregen maar hebben uiteindelijk 40 minuten gepraat over hun muziek en hun kameraadschap.

Ik vroeg hen naar eventuele misvattingen over The Prodigy. Flint antwoordde: ‘Geen idee, ik heb ons zelfs nog nooit opgezocht op google. Het maakt mij niet uit wat het publiek goed of slecht vindt. Zolang Liam en Maxim blij met mij zijn, is dat genoeg.’

Keith Flint is zijn echte naam, gekregen van zijn ouders Clive en Yovnne Flint, maar het bleek tevens een gepaste artiestennaam. ‘Flint’ betekent vuursteen en vuurtjes stichten kon Keith als de beste. Liam Howlett is het muzikale brein van The Prodigy: de beatmaker, de visionair. Maar Keith Flint was de verpersoonlijking van The Prodigy. Eigenwijs, gek, boos, gepassioneerd en vol levensvreugde. In de clip van ‘Everybody In The Place’ (1991) zag Flint eruit als een langharige new age traveller, in de clip van ‘Firestarter’ was hij de belichaming van punk. Zijn wie je wil zijn, zonder compromis: dat is The Prodigy en dat was Keith Flint. Iedereen herinnerde hém na een optreden van The Prodigy.

Keith Flint was oorspronkelijk de danser van de groep. Dat veranderde in 1996 met ‘Firestarter’, de monsterhit waarin Flint voor het eerst zijn gal spuwt: ‘I’m a firestarter! Twisted firestarted!’ Liam Howlett vertelde over het ontstaan van de song aan Q Magazine: ‘Ik had net de instrumentale track ‘Firestarter’ gemaakt voor onze nieuwe plaat, toen Keith binnenkwam en zei: ‘Als ik ooit op een nummer van The Prodigy zou zingen, dan wel op deze tune.’’ Keith Flint vertelde in hetzelfde interview wat de lyrics voor hem betekenen: ‘Twisted? Self inflicted? Die woorden omschrijven mij. ‘Firestarter’ gaat dieper dan je denkt.’

Dankzij de singles ‘Firestarter’ en ‘Breathe’ – ook gezongen door Flint – werden The Prodigy met hun derde plaat ‘The Fat Of The Land’ wereldsterren in 1997. Ze hebben Torhout Werchter dat jaar ook op z’n kop gezet. ‘Wie er muziek in herkende – en dat waren er nogal wat – ging wezenloos uit de bol voor het spektakel, alle anderen spoedden zich zo snel mogelijk weg,’ zo schreef Marc Van Springel destijds. Met ‘The Fat Of The Land’ kroonden The Prodigy zichzelf tot de royals van de rave.

The Prodigy heeft het succes van ‘Firestarter’ nadien nooit meer kunnen evenaren. Maar de groep bleef een vaste waarde op de Belgische festivals. Vorige zomer op de Lokerse Feesten, deze zomer op Lowlands en Suikerrock in Tienen, of dat was toch het plan. Het is nog onduidelijk of The Prodigy de zelfdoding van Keith Flint zal overleven. Het kan: Liam Howlett heeft de uitstekende Prodigy-plaat ‘Music For The Jilted Generation’ op zijn eentje gemaakt. Maar de emotionele klap valt niet te onderschatten. In mijn gesprek met de groep vorig jaar, vergeleek Maxim The Prodigy met een driepootstoel: ‘Zaag één poot af en de stoel valt om.’ Flint zei daarop: ‘The Prodigy is onbreekbaar.’ Howlett deelde vandaag zijn verdriet op Instagram: ‘Het nieuws is waar. Mijn broeder Keith stapte uit het leven dit weekend. Ik ben in shock, fucking kwaad, verward en gebroken.’

De toekomst is onzeker. Ik zet ‘Firestarter’ nog eens op. ‘I'm the trouble starter, punkin' instigator. I'm the fear addicted, danger illustrated. I’m a firestarter.’

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.