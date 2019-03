De muzikale guilty pleasures van Belgische topartiesten: 'Voor Justin Bieber zet ik Spotify toch even op privémodus'

Onze guilty pleasure op televisie weten we meteen uit te kiezen, maar ook op vlak van muziek durven we soms dat extra tikkeltje fout gaan. Humo was benieuwd wat de foute voorkeuren waren van onze Belgische topmuzikanten. Bart Peeters , Thibeault Christiaensen , Tourist LeMC , Stefanie Mannaerts en Jeroen Camerlynck geven hun muzikale guilty pleasure prijs. Van Disco tot Vlaamse volksmuziek, alle geheimen op tafel!

Bart Peeters: ‘Een meisje dat daar toen stond te shaken op glitterhakken is nu mijn vrouw

HUMO De privémodus van Spotify wordt even uitgezet. Biecht maar op, wat is jouw muzikale guilty pleasure?

BART PEETERS «Disco! Ik ben dol op artiesten zoals Kool and the Gang, Earth Wind & Fire, The Jackson Five, Donna Summer... Echt disco dus.»

HUMO Waarom kan je hier zo van genieten?

PEETERS «Ik heb spijtig genoeg geen knop om mijn hersenen even uit te draaien. Ik heb daar een middel voor nodig: disco does the job!»

HUMO Waar komt jouw liefde voor dat genre vandaan?

PEETERS «In Boechout tijdens mijn jeugd waren er , echt waar, alleen volksdansavonden. Probeer maar eens een lief te versieren op de tonen van “Vliegen vangen, vliegen. Vangen, met Siroop!” Gelukkig waren er een paar dorpen verder wel discofuiven. Een meisje dat daar toen stond te shaken op glitterhakken is nu mijn vrouw.»

HUMO Zie je jezelf ooit zo’n muziek maken?

PEETERS «Ik wil niets liever, maar ik hou alleen van ‘the real stuff’ en die is zwart. Ik heb dus spijtig genoeg achterstand.»

HUMO Heeft die guilty pleasure jouw eigen muziek beïnvloed?

PEETERS «Disco heeft me geleerd dat de groove belangrijker is dan de slimmigheid van de tekst. Op concerten smijt ik er soms wel eens een discoklassieker tussen in een hersenloze Nederlandse simultaanvertaling. Op plaat is dat er jammer genoeg nog niet van gekomen.»

Jeroen Camerlynck (frontman van metalband Fleddy Melculy): ‘In de middelbare school ben ik door oudere gasten ingewijd in de muziek waar ik nu nog steeds naar luister’

HUMO De privémodus van Spotify wordt even uitgezet. Biecht maar op, wat is jouw muzikale guilty pleasure?

JEROEN CAMERLINCK «Mijn guilty pleasure is dat ik soms uit pure curiositeit terug op zoek ga naar de muziek waar ik als 10-jarige snotneus op de radio naar luisterde. Ik heb het dan over enorm foute dingen zoals ‘Starship Edelweiss’, de Franse rapper Benny B of Plaza. Dat zijn meestal van die cheesy hiphop-/ dancenummers uit het begin van de jaren ‘90. Supergraaf en zeer confronterend om dat allemaal terug te horen.»

HUMO Waarom kan je hier zo van genieten?

CAMERLYNCK «Bijna altijd uit pure nostalgie. Dankzij spotify kom ik weer dingen tegen die ik al lang (gelukkig maar) vergeten was. Lachen!»

HUMO Waar komt jouw liefde voor deze muziek vandaan?

CAMERLYNCK «Als kleine jongen kreeg je toen binnengelepeld wat de tv en de radio jou voorschotelden. Veel keuze was er niet. Het is pas later op de middelbare school dat een paar oudere gasten mij hebben ‘ingewijd’ in de muziek waar ik vandaag nog steeds naar luister.»

HUMO Zie je jezelf ooit zo’n muziek maken?

CAMERLYNCK «Niet echt, nee. Of het moet misschien voor de grap zijn. Maar ja, je ziet soms waar dat eindigt als je iets voor de grap maakt.»

HUMO Heeft die guilty pleasure jouw eigen muziek beïnvloed?

CAMERLYNCK «Ik denk van wel, want in alles wat ik opsomde zit wel een soort humor. Iets dat ik altijd heel belangrijk heb gevonden in muziek, maar dat moet ik niet meer uitleggen denk ik.»

Thibault Christiaensen van Equal Idiots: ‘Voor Justin Bieber met ‘Sorry’ zet ik toch even mijn privémodus op’

HUMO De privémodus van Spotify wordt even uitgezet. Biecht maar op, wat is jouw muzikale guilty pleasure?

THIBAULT CHRISTIAENSEN «Ik zet zelden mijn Spotify op privémodus, maar als ik het doe is het misschien bij Helene Fisher met 'Atemlos' of 'Sorry' van Justin Bieber. Alhoewel, ik vind niets écht een guilty pleasure. Waar ik nu op dit moment weer eens naar durf te luisteren en wat door sommigen misschien als 'fout' of 'gedateerd' bestempeld wordt, zijn indiepopbandjes zoals the Wombats, Two Door Cinema Club of Vampire Weekend. Bands die ik nog leerde kennen door de videoclips op wijlen JimTV en TMF. Vroeger dus enorm grote fan van geweest, maar ik vind het nu minder 'cool' of niet hard genoeg. »

HUMO Waarom kan je hier zo van genieten?

CHRISTIAENSEN «Neem een album zoals 'The Wombats proudly present This Modern Glitch': stuk voor stuk perfecte popsongs met de passende foute synthesizers, Brits accent, tjingelende gitaartjes en de vele 'oeeeeh's' en 'aaah's' op de juiste plaats. Catchier wordt het echt niet. »

HUMO Waar komt jouw liefde voor deze muziek vandaan?

CHRISTIAENSEN «Vroeger grote fan van geweest en nu dus eigenlijk nog altijd. Dit was misschien de eerste alternatieve gitaarmuziek die ik als veertienjarige gehoord hebt en ook wilde naspelen. »

HUMO Zie je jezelf ooit zo’n muziek maken?

CHRISTIAENSEN «Ik dénk van niet. Zo plat moet het voor mij niet klinken. Een perfecte popsong maken staat echter wel op de bucketlist.»

HUMO Heeft die guilty pleasure jouw eigen muziek beïnvloed?

CHRISTIAENSEN «Zeker wel! Anders was ik misschien geen gitaar beginnen spelen. Met Equal Idiots speelden we eerst akoestische covers van Vampire Weekend, maar we zagen snel in dat die muziek niet voor ons was weggelegd. We wilden iets ruiger, rauwer, punkiër of meer upbeat doen. »

Toutist LeMC: ‘Zij zijn verantwoordelijk voor de vuile woorden in mijn vocabulaire’

HUMO De privémodus van Spotify wordt even uitgezet. Biecht maar op, wat is jouw muzikale guilty pleasure?

TOURIST LeMC «Voor mij is dat zonder twijfel Katastroof.»

HUMO Waarom kan je hier zo van genieten?

TOURIST «De groep heeft een enorm repertoire. Ik ben vooral fan van wat ze de eerste 2 decennia hebben uitgebracht. Het is Antwerps, grappig en soms gevoelig. Eigenlijk echt buiten categorie. Ze brengen ook vaak vuile praat die je dikwijls nergens anders hoort.»

HUMO Waar komt jouw liefde voor die artiest vandaan?

TOURIST «Iedereen van mijn, en stiekem hoop ik ook nog de huidige, generatie is opgegroeid met liedjes zoals ‘Zuipen’ en ‘De man is minderwaardig’. Het is een beetje cultureel erfgoed net zoals de liedjes van Wannes van De Velde.»

HUMO Zie je jezelf ooit zo’n muziek maken?

TOURIST «Of ik ook ooit volksmuziek of kleinkunst ga maken? Dat weet ik zo niet. Misschien wel, maar dan moet ik zelf eerst een ouwe stok zijn.»

HUMO Heeft die guilty pleasure jouw eigen muziek beïnvloed?

TOURIST «Ze zijn sowieso verantwoordelijk voor een deel van de vuile woordenschat in mijn vocabulaire. Daarnaast hebben ze ook veel meezingers, dus hebben ze me onrechtstreeks ook wel wat leren zingen.»

Stefanie mannaerts van Brutus: ‘Dat Ronny-achtige spreekt mij echt aan’

HUMO «De privémodus van Spotify wordt even uitgezet. Biecht maar op, wat is jouw muzikale guilty pleasure?»

STEFANIE MANNAERTS t.A.T.u - 'Not gonna get us', zonder twijfel.

HUMO Waarom kan je hier zo van genieten?

MANNAERTS «Het tempo, de zang- en de syntlijn zijn alles wat ik graag hoor. De synth is redelijk Ronny, de breakbeat is eigenlijk redelijk Classic binnen elektronische muziek en de zanglijn, ik wou dat ik ze zelf had geschreven.»

HUMO Waar komt jouw liefde voor dat nummer vandaan?

MANNAERTS «Ik weet het niet. Het is sowieso dat dit trancy, dit Ronny-achtige me erg aanspreekt. De noten die de stemmen pakken zijn al mijn lievelingsnoten.»

HUMO Zie je jezelf ooit zo’n muziek maken.

MANNAERTS «Zonder twijfel! En nee, echt niet om te lachen.»

HUMO Heeft die guilty pleasure jouw eigen muziek beïnvloed?

MANNAERTS «Het zal wel. Soms denk ik echt, wat zou t.A.T.u doen. Net die noten nemen die zo hard nijpen en het zo emo maken. Heerlijk!»