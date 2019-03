EMY doet het met band: 'Naar mijn solosongs zou ik zelf misschien niet eens luisteren'

‘Emy weet op haar 18de meer gevoel, leven en urgentie in haar stem te leggen dan de laatste acht zangeressen van Hooverphonic samen’. Met die woorden bezegelde onze jury de derde plaats van EMY op Humo’s Rock Rally 2018. Ondertussen is Emy Kabore 19 jaar, en heeft ze besloten om een band rond zich te verzamelen. Het eerste gezamenlijke wapenfeit is een liveversie van ‘Hold My Breath’, en Humo mag die als eerste aan u voorstellen.

EMY «Na mijn derde plaats op Humo's Rock Rally, ben ik beginnen nadenken over welke kant ik nu eigenlijk uitwilde. Aanvankelijk was mijn muziek in de eerste plaats een uitlaatklep. Een manier om mijn emoties te kunnen plaatsen. Maar eerlijk? Naar mijn solosongs zou ik zelf misschien niet eens luisteren. Ik wil nu muziek gaan maken die ik écht goed vind.

»Anderzijds wou ik niet voor altijd alleen op een podium staan. Dat is simpelweg niet voor mij weggelegd. Met een band voel ik me meer op mijn gemak.»

(Video door Anaïs Kabore)

HUMO Dus geen solo-optredens meer?

EMY «Misschien ooit, maar dan enkel op een intieme locatie. Een klein cafeetje ofzo. Op grote podia heb ik te vaak het gevoel dat de mensen niet horen wat ik zing. Het is veel minder persoonlijk.»

HUMO Naar wat voor sound wil je juist evolueren?

EMY «Het wordt vooral voller, en meer groovy. Naar wie ik opkijk? Erykah Badu, Hiatus Kaiyote, Amy Winehouse,... Ik hou ook van de r&b-vibes van bijvoorbeeld The Internet.»

HUMO Hoe heb je je band uitgekozen?

EMY «Tijdens een jam in het jeugdhuis in Deinze, zag ik Louis, Brian, Toon en Sander optreden. Ze hadden eerder al gepolst of een samenwerking mogelijk was, maar pas toen ik hen aan het werk zag, was ik helemaal overtuigd. De vibe, de muziek,... Ik voelde meteen: 'Dit wil ik'.»

HUMO 'Hold My Breath' stond op je solo-ep. Is het de bedoeling om van al die songs nu ook een full band-versie te maken?

EMY (denkt na) «Ja!»

HUMO De lyrics klinken nogal heftig. Waar gaat het nummer juist over?

EMY «Het is een existentieel lied. 'I hold my breath 'till I'm death' gaat over wachten op betekenis in het leven. Toen ik het nummer schreef, had ik niet echt het gevoel dat het over mezelf ging. Tegen anderen zei ik dat het vanuit het oogpunt van een fictief persoon geschreven was. Nu pas besef ik hoe autobiografisch het nummer is: ik wist in die periode helemaal nog niet wie ik was en wat ik wilde.»

HUMO Is het niet raar om zulke persoonlijke nummers door anderen onder handen te zien genomen worden?

EMY «Nee, ik vind net dat de nummers met band nog beter overkomen en klinken. Ik wist nooit echt goed hoe ik mijn solonummers live moest brengen. Het leek een constante zoektocht. Ik ben bijvoorbeeld een opgewekt persoon, maar dat kan je niet meteen zeggen over de songs. Dat botste soms een beetje wanneer ik alleen op een podium stond. Nee, dan heb ik er liever wat muzikanten bij. En grooves.»

EMY is op 23 maart te zien in in Surplace (Zwevegem) en op 2 april in Barbroos (Gent). Luister hier naar haar solo-ep 'Weary Purple'.