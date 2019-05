(Verschenen op 11 maart 2019)

Als Jan Paternoster (29) tegenwoordig met een brede glimlach in de straten van Brussel wordt gesignaleerd, is dat géén slecht bedachte promostunt voor 'Tattooed Smiles', de nieuwe plaat van Black Box Revelation. De drie AB-concerten die de groep volgende week speelt, zitten er voor iets tussen, maar vooral zijn relatie met StuBru-coryfee Eva De Roo. 'Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest.'

'Elvis is met vakantie, ik zit bij Santana aan de overkant.' Hoe rock-'n-roll kan een sms zijn? Ik stuur het op een maandagochtend naar Jan Paternoster, die wilde afspreken in sandwichbar Elvis aan het Brusselse Rouppeplein, 'omdat je daar kan ontbijten'. Het is tien uur, maar de bar blijkt dicht, dus heb ik me achter een filterkoffie genesteld in Santana, een lawaaierige bruine kroeg aan de overkant waar ze geen Carlos Santana, maar Gary Moore draaien. Als Paternoster dat café letterlijk komt binnengewaaid, is hij volledig uitgeregend door een stortbui. Bovendien blijkt hij zodanig uitgehongerd dat hij eerst nog twee croissants gaat halen.