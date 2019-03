'Elvis is met vakantie, ik zit bij Santana aan de overkant.' Hoe rock-'n-roll kan een sms zijn? Ik stuur het op een maandagochtend naar Jan Paternoster, die wilde afspreken in sandwichbar Elvis aan het Brusselse Rouppeplein, 'omdat je daar kan ontbijten'. Het is tien uur, maar de bar blijkt dicht, dus heb ik me achter een filterkoffie genesteld in Santana, een lawaaierige bruine kroeg aan de overkant waar ze geen Carlos Santana, maar Gary Moore draaien. Als Paternoster dat café letterlijk komt binnengewaaid, is hij volledig uitgeregend door een stortbui. Bovendien blijkt hij zodanig uitgehongerd dat hij eerst nog twee croissants gaat halen.

'Ik kom net van mijn personal coach. Ik wil verdikken, mijn BMI optrekken. (lacht) Twee jaar geleden was ik al eens bij hem langs geweest, in het kader van Kom Op Tegen Kanker, waar ik peter van was. Maar nu is het serieuzer, met gewichten. Mijn BMI zit dus tegen de ondergrens. Het moet niet per se hè, breder en zwaarder worden, maar ik wil dat zelf. Ik ben altijd overal de magerste, en ik dacht: daar moet nu maar eens verandering in komen, ik ga eens wat meer voor mijn lijf zorgen.'

Paternoster «Toch wel. Ik wil niet dat het publiek tijdens de optredens denkt: Tiens, met de vorige plaat heb ik ze toch al beter gezien. Dan kan je er evengoed mee ophouden. Ik wil dat ze omvergeblazen worden. Ik beschouw mezelf op dat vlak als een voetballer die traint voor de Champions League. Op deze tournee willen Dries (Van Dijck, drummer, red.) en ik onze beste zelf ooit zijn. Ik denk niet dat we er ooit al zo op gebrand waren om zo'n goeie, strakke liveshow te spelen. Vroeger had ik de laatste twintig minuten van een concert soms niks meer in mijn longen zitten. Maar dat moet ik dus wel kunnen, anderhalf uur aan één stuk hard gaan.»