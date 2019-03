TTT-berichten: Taylor Swift naait fans - De assen van Keith Flint - Het standbeeld van Wacko Jacko

'De makers van het Frank Zappa-hologram hebben kosten noch moeite gespaard om z'n doorlopende wenkbrauw getrouw weer te geven'

Dat Keith Flint overleden is, en zo de vonk verdwenen is uit de tondeldoos van The Prodigy, hoeven we u niet meer te vertellen, dus vertellen we u maar de beste anekdote die we gehoord hebben in de nadagen van zijn dood: in ‘The Leather Bottle’, de pub die Keith uitbaatte in Pleshey, Essex, had hij boven de open haard een pot met kleingeld staan. Wie voor de duizendste keer een ‘Firestarter’-mop maakte wanneer hij de haard aanstak, moest doneren TTT De opbrengst van de pot, na Keiths dood leeggemaakt, volstond om aan zijn laatste wens te voldoen: gecremeerd worden en de assen tot een diamant laten persen die gehandtekend zal worden door de nog levende Beatles, en die vervolgens, in het handschoenenkastje van een massief gouden Rolls Royce Phantom, in een baan om de aarde zal worden geschoten TTT Ondertussen probeert de familie Jackson een beetje hetzelfde met iedereen die er nog maar aan dénkt om ‘Leaving Neverland’ te bekijken, dus is het niet ondenkbaar dat de uitbaters van het National Football Museum in Manchester binnenkort een boze brief in de bus krijgen van een chronisch overwerkte advocaat. Het museum heeft vorige week namelijk, in de nasleep van de Jackson-documentaire, hun levensgrote beeld van Wacko Jacko bij het grofvuil gezet om kritiek voor te zijn TTT Interessant: volgens kenners zou het onding voor 99 procent uit kunststof bestaan hebben. Maar hij kon wel goed dansen TTT Wie zich terecht afvraagt wat een beeld van Michael Jackson stond te doen in een voetbalmuseum: nee, het stond niet in de gang te wachten tot de miniemenploeg naar de douches ging. Naar verluidt werd het vijftien jaar geleden overgebracht vanuit het stadion van Fulham, waar het oorspronkelijk stond omdat Jackson er eind jaren 90 ooit een match had bijgewoond. In Fulham krijgt een mens snel een standbeeld TTT Terwijl bij ons campagne gevoerd wordt voor een gedegen EHBO-kennis bij de bevolking staat Taylor Swift al enkele stappen verder: sinds de aanslagen op een concertarena in Manchester twee jaar geleden stapt Taylor namelijk haar deur niet meer uit zonder een setje om steek- en schotwonden te verzorgen TTT In een essay dat ze gepend heeft naar aanleiding van haar opdoemende 30ste verjaardag geeft ze toe doodsbang te zijn dat haar fans ooit doelwit zouden zijn van zo’n aanval TTT Er wordt verwacht dat de ticketverkoop voor haar concerten nu door het dak zal schieten: de kans dat je als Taylor Swift-fan genaaid wordt door je idool is nog nooit zo groot geweest TTT Voor Michael Jackson-fans zat die kans er echter altijd al in TTT Gezwind naar de stock américain voor een hoge ladder en een verrekijker: we hebben weer wat om naar uit te kijken. Namelijk: de nieuwe van Sebadoh, de groep van Dinosaur Jr-bassist Lou Barlow, de enige man die muziek kan maken met J Mascis en nog altijd aanspraak kan maken op de titel ‘Harigste bandlid’. ‘Act Surprised’ verschijnt op 24 mei, maar wie al wil beginnen aan de voorjaarsschoonmaak van z’n gemoed kan dat doen aan de hand van het vooruitgestuurde ‘Celebrate the Void’. Mieters! TTT Onlangs konden we nog vieren dat het hologram van Amy Winehouse voorlopig níét op tour zal vertrekken, maar vorige week bracht weer een zware dobber voor wie z’n favoriete dode rocksterren een postume pirouette wilt besparen in hun laatste rustplaats: Frank Zappa, aflijvig sinds 1993, zal binnenkort op tour gaan in hologramgedaante TTT Op YouTube vallen de eerste beelden van de digitale Zappa al te zien, en – eerlijk is eerlijk – een mens kan niet anders dan bewondering voelen wanneer je ziet hoe de makers kosten noch moeite gespaard hebben om Franks doorlopende wenkbrauw zo getrouw mogelijk weer te geven. In mei staat ‘The Bizarre World of Frank Zappa’ in het Kursaal in Oostende TTT En wij ook, want wij hebben zo onze eigen vermoedens rond Zappa’s hologramtour. Ter redactie werkten we immers al maanden aan ‘Humo on Tour’, waarbij een levensecht hologram van een jonge Guy Mortier het lezerspubliek zou toespreken in culturele centra over het hele land. Tot op een noodlottige nacht ingebroken werd op de redactie en we de volgende ochtend moesten vaststellen dat een stel snoodaards ervandoor was met onze digitale hoofdredacteur. U zult dus begrijpen dat we de timing achter die hele Zappa-tour behoorlijk verdacht vinden