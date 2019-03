Pukkelpop 2019 pakt uit met o.a. Anderson .Paak, Hot Chip en Bullet For My Valentine

Pukkelpop heeft zijn affiche voor de editie van komende zomer nog een beetje aangedikt met 20 artiesten. Anderson .Paak, Hot Chip en Bullet For My Valentine springen het meest in het oog.

Vrijdag 16 augustus

Op de vrijdagaffiche werden met blackwave. en Raketkanon twee Belgische parels toegevoegd. Revelatie Nilüfer Yanya zal haar langverwachte debuutplaat voorstellen op de Pukkelpopweide. Verder zakken ook Harvey Sutherland en nothing,nowhere af naar Limburg.

Zij vervoegen onder meer The National, Post Malone, James Blake, Franz Ferdinand, Sharon Van Etten, Jon Hopkins, IDLES en Yves Tumor.

Zaterdag 17 augustus

Op de tweede dag zal Hot Chip, al jaar en dag vaste waarde in de electropop, aantreden. Belgisch bloed vindt u bij Brutus, Cocaine Piss en The Subs. Voor die laatsten is het de enige festivalshow van de zomer. Basement zorgt voor de betere emo - momenteel luisteren we nog eens nostalgisch naar het heerlijke 'Covet'. Michael Shuman komt naar Kiewit als Queens of the Stone Age-afgevaardigde, en met Altin Gün zijn ook onze noorderburen vertegenwoordigd.

Zij delen podia met onder meer Tame Impala, Jorja Smith, Eels, The Streets, Ross from Friends, Royal Blood en Whitney.

Zondag 18 augustus

Op de laatste dag pakt Pukkelpop uit met Anderson .Paak - afgelopen zondag nog te zien in de Lotto Arena. Heavy metalfans kunnen hun hart ophalen bij Bullet For My Valentine. Ook interessant: de Canadese hiphopqueen Tommy Genesis. Verder tekenen Bamba Pana & Makaveli, Fisher, Kikagaku Moyo, Macky Gee en Pouya present.

Ook te zien die dag: o.a. The National, Charli XCX, Billie Eilish, Connan Mockassin, Kate Tempest, Princess Nokia en Yeasayer.

Pukkelpop 2019 gaat door van 16 tot 18 augustus. Info en tickets vindt u hier.