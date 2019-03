De 10 beste protestsongs voor op de klimaatmars!

De jonge generatie schrijft geschiedenis met hun overrompelende klimaatmarsen. Vandaag komen de bosbrossers opnieuw op straat, in België en zo’n zestigtal andere landen, en Humo voorziet de nodige lijfliederen. Want in de popgeschiedenis klaagden al heel wat muzikanten, van cultbands tot de grootste beroemdheden, de nefaste impact van de mens op de natuur aan in een song. ‘Excuse me, Mister, but isn’t that your oil in the sea?’

Joni Mitchell – ‘Big Yellow Taxi’ (1970)

Joni Mitchell keek door het raam van haar hotelkamer in Hawaii en zag asfalt en, in de verte, majestueuze bergen. Haar hart brak, zo bekende ze later in een interview, en schreef ‘Big Yellow Taxi’, mogelijk de bekendste song over de impact van de mens op het klimaat. Mitchell klaagt het gebruik van insecticide – ‘Give me spots on my apples but leave me the birds and the bees’ – en verstedelijking aan: ‘They took all the trees and put them in a tree museum/ And they charged all the people a dollar and a half to see 'em.’ Om te concluderen: ‘Don’t it always seem to go/ That you don’t know what you’ve got ‘til it’s gone.’

Opgepast! In 2002 coverde Counting Crows de klassieker samen met Vanessa Carlton: het resultaat is volgens het Britse magazine NME een van de slechtste songs van de eeuw. U bent gewaarschuwd.

Cat Stevens – ‘Where Do The Children Play?’ (1970)

Cat Stevens bracht de openingssong van zijn uitstekende plaat ‘Tea For The Tillerman’ in hetzelfde jaar als Joni Mitchells ‘Big Yellow Taxi’ uit. ‘Well, you roll on roads/ Over fresh green grass/ For your lorry loads/ Pumping petrol gas,’ zingt Stevens er, waarna hij zich afvraagt of kinderen in de toekomst nog een plaats zullen hebben om te spelen. Yusuf Islam – zo gaat Stevens tegenwoordig door het leven – deelde de song nog eens in steun van de klimaatconferentie in Parijs in 2015.

Neil Young – ‘Natural Beauty’ (1992)

‘Look at Mother Nature on the run in the 1970s,’ zong Neil Young op het o zo schone ‘After The Gold Rush’. Maar Young claimt niet te weten waar die song werkelijk over gaat: ‘De betekenis hangt af van de soort drugs die ik toen heb genomen.’ Wel bevestigd: op het prachtige ‘Natural Beauty’ vanop het ondergewaardeerde ‘Harvest Moon’ zingt Neil Young wél over de schoonheid van de natuur en dat die beschermd hoort te worden. Young is tevens een van de meest milieuvriendelijke rocksterren: hij toerde in 2004 al met wagens die deels op plantaardige olie reden.

Anohni – ‘4 Degrees’ (2015)

‘It’s only 4 degrees,’ zingt Anohni (vroeger Antony Hegarty van Antony And The Johnsons) in het refrein van haar krachtige single ‘4 Degrees’. Ze wil daarmee de reactie herhalen van degenen die de klimaatopwarming wegwuiven: wat maakt het namelijk uit als de globale temperatuur een paar graden stijgt? Boven agressieve drums trekt Anohni die gedachtegang ook door: ‘I wanna hear the dogs crying for water/ I wanna see the fish go belly-up in the sea/ All those rhinos and all those big mammals/ I wanna see them lying, crying in the fields.’

Pixies – ‘Monkey Gone To Heaven’ (1988)

Hoezeer Pixies-frontman Black Francis maar blijft herhalen dat zijn teksten nergens op slaan, het is onmogelijk om ‘Monkey Gone To Heaven’ vanop klassieker ‘Doolittle’ complete nonsens te noemen. ‘The creature in the sky/ Got sucked in a hole/ Now there's a hole in the sky,’ zingt Francis over het gat in de ozonlaag. Niet alleen de godheid in de lucht, maar ook die in het water gaat ten onder aan de vervuiling van de mens: ‘There was a guy/ An under water guy who controlled the sea/ Got killed by ten million pounds of sludge/ From New York and New Jersey.’ ‘Monkey Gone To Heaven’ is de zeldzame Pixies-song die ondanks alle onzin toch iets lijkt te betekenen.

Radiohead – ‘The Numbers’ (2016)

Radiohead-frontman Thom Yorke heeft al heel wat prachtsongs afgeleverd die op een of andere manier lijken te refereren naar het klimaat. Van ‘Ice age coming/ Ice age coming/ We’re not scaremongering’ uit ‘Idioteque’ tot ‘A green plastic watering can/ For a fake Chinese rubber plant/ In the fake plastic earth’ uit ‘Fake Plastic Trees’. Maar in 2016 schreef Yorke zijn een volwaardige klimaatsong: ‘The Numbers’. ‘A river running dry/ The wings of butterflies/ And you may pour us away like soup/ Like we're pretty broken flowers/ We'll take back what is ours.’ Hij leeft er ook naar: Radiohead houdt zijn tournees zo groen mogelijk.

Ben Harper – ‘Excuse Me Mr.’ (1995)

‘Excuse me, Mister, but isn’t that your oil in the sea?’ vraagt Ben Harper boven een bluesy beat, ’And the pollution in the air, Mister, who’s could that be?’ De Amerikaan gaat in gesprek met de maatpakken die winst boven milieu plaatsen in deze snedige song uit 1995: ‘Excuse me, Mister, but I’m a Mister too/ And you’re giving Mister a bad name.’

Marvin Gaye – ‘Mercy Mercy Me (The Ecology)’ (1971)

Met ‘Mercy Mercy Me (The Ecology)’, de tweede single van het meesterwerk ‘What’s Going On’, maakte Marvin Gaye een wondermooi lied over de kwalijke gevolgen van vervuiling. ‘Mercy, mercy me/ Things ain't what they used to be/ What about this overcrowded land/ How much more abuse from man can she stand?’

Pearl Jam – ‘Do The Evolution’ (1998)

Toen Pearl Jam in 2017 in de Rock and Roll Hall of Fame werd opgenomen, gaf frontman Eddie Vedder een induction speech: ‘We zitten hier nu met onze moderne technologie. We moeten nog veel groeien. It’s evolution, baby.’ Waarna hij aandrong om actie te nemen tegen de opwarming van de aarde: ‘Klimaatveranderingen zijn echt, géén fake news. We kunnen toch niet de generatie zijn die niet z’n uiterste best deed om de grootste crisis van z’n tijd op te lossen?’ In 1998 zong Vedder hier al over in ‘Do The Evolution’: ‘This land is mine, this land is free/ I’ll do what I want but irresponsibly’ en ‘I crawled the earth, but now I’m higher/ 2010, watch it go to fire/ It’s evolution, baby.’

The Eagles – ‘The Last Resort’ (1976)

The Eagles sluit hun classic album ‘Hotel California’ af met de zeven minuten durende ballade ‘The Last Resort’. Don Henley noemt het een van zijn favoriete nummers: ‘Omdat ik het belangrijker vind om songs over het klimaat te schrijven dan over drugs of affaires.’ De kern van de song? ‘De mens is de enige diersoort die in staat is om de aarde te vernietigen. Ik wilde iets doen om die destructie tegen te gaan.’