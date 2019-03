Festivalupdate: Zwangere Guy, Anderson .Paak en andere heerlijke namen op onze Belgische festivals

Pukkelpop had al een leger aan namen gelost, maar voegde daar deze week nog enkele toppers aan toe. Anderson .Paak & The Free Nationals, die vorige week nog in de Lotto Arena stonden, komen nu ook Kiewit verblijden met hun funky sound. Zij zijn niet de enige die aangekondigd werden: ook metalband Bullet For My Valentine en de Belgische hiphoppers van blackwave. tekenen present.

Het ultragezellige OLT Rivierenhof in Deurne mocht al Ziggy Marley en Hooverphonic op de affiche zetten, maar daar stopt het nog lang niet. Deze week kwamen er drie fantastische namen bij. De eerste naam is de Amerikaanse zangeres LP. Haar concert in La Madeleine is volledig uitverkocht, maar nu heeft u dus een extra kans om haar live te zien. De tweede naam is Hall & Oates. De twee heren die maar liefst zes nummer één-hits scoorden in de jaren 70 en 80 komen het beste van zichzelf geven in Deurne. Als laatste naam komt daar ook nog de Belgische topper Arsenal bij. Redenen genoeg dus om eens naar dit pittoreske parkfestival af te zakken.

De Lokerse Feesten schieten niet mis met hun nieuwe namen. Zo kondigden ze deze week Belgische hiphopmeesters Zwangere Guy, Romeo Elvis en Tourist LeMC aan. Maar daar bleef het niet bij, want met Brutus, Alestorm en Marky Ramone’s Blitzkrieg werden er ook heel wat zware gitaren op de affiche gezet.

Voordat de Gentse Feesten losbarsten in de Oost-Vlaamse hoofdstad is er natuurlijk het Gent Jazz Festival. De hoogmis van de jazz zal dit jaar plaatsvinden tussen 29 juni en 9 juli. Aanwezig op deze mis zijn dit jaar onder meer Joan Baez, Cowboy Junkies en niemand minder dan Sting.

De organisatoren van Couleur Café hebben niet stilgezeten, want deze week werd bekendgemaakt dat toprappers Mick Jenkins en Night Lovell het Brusselse festival komen veroveren. Is dat alles? Zeker niet, want daarbovenop werd ook de Ivoriaanse reggaegrootheid Tiken Jah Fakoly bevestigd. Hij staat nu reeds voor de vijfde keer op Couleur Café en mag het festival bijna als een tweede thuis beschouwen.

Ook Dour kende een gulle bui in het lossen van nieuwe namen. Zo werden vorige week Charlotte Adigéry, Aloïse Sauvage en Action Bronson op de affiche gezet en kwamen daar deze week ook Congo Natty & the Rezistance en Panda Dub bij. Fans van reggae of urban: gelieve u naar Dour te begeven.