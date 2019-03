TTT-berichten: Seksschandalen in de K-pop - De videotape van R. Kelly - Geen wiet meer voor Lee 'Scratch' Perry

'Als iemand eruit ziet als R. Kelly, klinkt als R. Kelly, én hij steekt z'n tamp in minderjarigen, dan is het meestal R. Kelly'

Reggae-icoon Lee ‘Scratch’ Perry, deze week 83, heeft zijn fans met aandrang gevraagd om hem voortaan geen zakjes wiet meer cadeau te doen. Lee wordt namelijk een tikje vergeetachtig en onthoudt niet altijd meer dat hij achteraf z’n zakken leeg moet maken. Dat is hem al meermaals op ongemakkelijke momenten met douanebeambten komen te staan TTT Hij roept nu op om hem in plaats daarvan spiegeltjes cadeau te doen, die hij al jaren gebruikt om zijn podiumoutfits te versieren, in die mate zelfs dat Lees lichtshow tegenwoordig bestaat uit één enkele zaklamp, die op hem is gericht TTT Allemaal wijzen en lachen: ene Selfmade Kash, een 25-jarige rapper uit Detroit, werd vorige week opgepakt voor fraude met kredietkaarten. De politie kwam hem op het spoor na doorgedreven speurwerk, en ook wel een beetje omdat Selfmade Kash de aparte gewoonte had om in zijn nummers uitgebreid te pochen over hoe hij fraude pleegde met kredietkaarten TTT Selfmade Kash heeft zichzelf dan wel aan de galg gerapt, hij was in geen tijd weer op vrije voeten nadat zijn borgtocht betaald was door zijn rijke, machtige oom Mister Cash TTT Een demobandje uit 1971 met daarop wellicht de eerste opname van David Bowies ‘Starman’ is vorige week van eigenaar veranderd voor 51.000 pond. De vorige, nu aanzienlijk rijkere eigenaar was Kevin Hutchinson, een muzikant die destijds bevriend was met Bowie en die het toen nog prille nummer zelf wilde instuderen. ‘Ik vond het wel oké,’ herinnert hij zich. ‘Ik was 16, op die leeftijd ben je van niets echt onder de indruk’ TTT R. Kelly would beg to differ TTT Wel indrukwekkend is namelijk hoe die, ondanks een stilaan wereldwijde boycot, er toch in blijft slagen om nieuw materiaal uit te brengen. Zo stelde een man in Pennsylvania laatst tot zijn eigen verrassing vast dat er in zijn collectie oude videocassettes ook eentje zat met het opschrift ‘R. Kelly’. Bij het bekijken bleek het niet om een concertopname te gaan, maar om een seksvideo waarop naar verluidt ook minderjarigen te zien zouden zijn TTT Hoe herken je een succesvolle pedofiel? Zijn eigen sekstapes duiken zelfs op in ándermans verzamelingen TTT De man beweert geen idee te hebben hoe de band in zijn bezit is gekomen, maar zegt er eerlijkheidshalve ook bij dat hij niet voor de volle 100 procent zeker is dat het om Kelly gaat in de opname. Nochtans: als iemand eruitziet als R. Kelly, klinkt als R. Kelly, naar dezelfde naam luistert als R. Kelly, én hij steekt z’n tamp in minderjarigen, dan is het meestal R. Kelly TTT Overleden: Hal Blaine, drummer van de legendarische Wrecking Crew, en in die hoedanigheid te horen op bootladingen aan onsterfelijke nummers als ‘Good Vibrations’, ‘I Got You Babe’, ‘California Dreamin’’ en ‘Bridge over Troubled Water’. Blaine werd 90 TTT U kunt hem eren door het integrale ‘Pet Sounds’ er nog eens door te jagen, waar hij ook op te horen is, maar wie haast heeft, kan gewoon voor ‘Be My Baby’ van The Ronettes gaan: alles wat u over Hal Blaine en drummen moet weten in nog geen drie minuten TTT Joss Stone, die in elk land ter wereld opgetreden wil hebben, kan nu ook Noord-Korea van haar lijstje schrappen. Stone trad er vorige week op in een bar in Pyongyang, meteen ook de enige bar in Pyongyang TTT De aanwezige Noord-Koreanen, door het politieke klimaat aldaar kampend met een lichte vertraging op het vlak van popcultuur, feliciteerden Stone met haar nieuwe hit ‘You Had Me’, en vroegen haar wanneer de rijzende ster Shaggy hun land met een bezoek zou vereren TTT Dichter bij huis zou Sergio in allerijl koffers zijn beginnen te pakken TTT Ondertussen, iets ten zuiden van Noord-Korea, heeft de K-pop averij opgelopen: het fascinerende maar totaal onbeluisterbare muziekgenre is in diskrediet gekomen door seksschandalen TTT Zo wordt Seungri, lid van de mateloos populaire band Big Bang, ervan beschuldigd prostituees ingezet te hebben om buitenlandse investeerders ‘gunstig te stemmen’. Het verklaart wel zijn groepsnaam TTT Andere plaatselijke sterren als Jung Joon-young en Choi Jong-hoon zouden dan weer sekspartners gefilmd hebben zonder hun medeweten, en de beelden vervolgens verspreid hebben. Mocht u straks tussen uw dvd-collectie dus plots een onbekend exemplaar tegenkomen, enkel gelabeld met een Koreaanse naam: u weet wat u in handen hebt