TTT-berichten: Iggy Azalea en de spermadonor - John Michael Jackson - The Offspring bestaat nog steeds

Bent u het ook zat hoe niemand nog een wenkbrauw optrekt wanneer u, tijdens het nuttigen van een kop gemberthee, tussen neus en lippen laat vallen dat u uw muziek alleen nog koopt op vinyl? Björk heeft aan u gedacht, en verheft moeilijk doen tot een kunst: IJslands Beste brengt al haar platen opnieuw uit op muziekcassette TTT Mooie extra: elke cassette krijgt een eigen kleurtje, zodat u ze tijdens het rijden snel kunt terugvinden in het handschoenkastje van uw Toyota Corolla uit 1986. En dan zeggen dat er mensen zijn die ooit lachten met uw Roestige Raket TTT Vandaar is het maar een klein stapje naar de Roestige Rocket Man: Elton John heeft op Twitter wereldkundig gemaakt dat hij in oktober zijn levensverhaal op de markt zal brengen TTT ‘Mijn eerste en enige autobiografie,’ voegde Elton eraan toe ter verduidelijking. Voor u al te luid lacht: als er iemand is die twéé levensverhalen kan uitbrengen, dan is het wel Elton John TTT De geschiedenis van z’n haar alleen al neemt 300 à 400 pagina’s in beslag TTT Een trieste twang galmt door de gangen van de Tower of Song: Dick Dale, de man die de surfrock z’n grootste golf schonk, is niet meer. U en wij kennen Dale natuurlijk van zijn versie van ‘Misirlou’ uit 1962, de lap gitaargeweld die Tarantino’s ‘Pulp Fiction’ nog feller deed schuimen. Alleen jammer dat het ook de carrière van The Black Eyed Peas nodeloos heeft gerekt TTT Ook deze week kwamen er weer meer reacties op ‘Leaving Neverland’ dan we op één pagina willen of kunnen proppen, dus beperken we ons tot het lolligste: Louis Vuitton schrapt enkele snuisterijtjes uit de herfstcollectie die geïnspireerd werden door Michael Jackson. Een belangrijke stap voor het in 1854 opgerichte modehuis: het is hun eerste blijk van goede smaak in 165 jaar TTT Oké, nog eentje dan. John Lomas, een Britse fabrieksarbeider die enkele jaren geleden zijn naam heeft veranderd in John Michael Jackson als ultieme eerbetoon aan zijn idool, is een crowdfundingcampagne gestart om zijn naam wéér te veranderen. Volgens Lomas – of Michael Jackson, zo u wilt – is er door ‘Leaving Neverland’ te veel heisa ontstaan rond zijn idool, en de ophef heeft zijn zoektocht naar een job er niet bepaald makkelijker op gemaakt TTT Intussen heeft John Michael Jackson zijn 120 pond ingezameld en kan hij dra zijn naam laten wijzigen. ‘Ik kijk ernaar uit om voortaan onder de radar te kunnen vliegen als John Walter Capiau’ TTT Dexter Holland, frontman van het om onduidelijke redenen nog altijd bestaande The Offspring, heeft te kennen gegeven dat hun nieuwe plaat in de lijn zal liggen van hun vroege materiaal. Dexter, de vinger aan de pols: ‘Dat is toch wat je tegenwoordig hoort te zeggen, niet?’ TTT Uw consternatie is ook de onze: geen groep die immers zo bekend is voor hun muzikale innovatie van plaat tot plaat als The Offspring TTT Citaat van de week komt van Robbie Williams, afscheid nemend van zijn publiek in Las Vegas met ‘If you enjoyed the show, I have been Robbie Williams. If you didn’t, I’ve been Liam Gallagher’ TTT George Michaels kunstcollectie – de man was naast een dankbare bezoeker van openbare toiletten ook een fervente kunstliefhebber – is vorige week geveild voor een totaalbedrag van meer dan 11 miljoen pond TTT In de verzameling zaten stukken van formolfanaat Damien Hirst, zoals ‘The Incomplete Truth’, een duif bewaard op sterk water, en ‘Saint Sebastian, Exquisite Pain’, ongeveer hetzelfde, maar dan met een stier. ‘Concrete Coiffure’, zijn koningin Fabiola op sterk water, vond evenwel geen koper TTT Iggy Azalea draagt voortaan rubberen handschoenen als ze haar post gaat halen. Vorige week kreeg de Australische rapster een flesje sperma in de bus – zonder retouradres dan nog, wat terugzenden erg ingewikkeld maakt. Iggy op Twitter: ‘Idioot, nu hebben we je DNA. Veel plezier op de lijst van seksuele delinquenten’ TTT Als wij Iggy waren, zouden we toch eerst navragen of het niet gaat over ‘A Milky Surprise’, het werk van Damien Hirst TTT Zo. Als u deze pagina retevervelend vond, was ik Rik Torfs. Zo niet, dan was ik