4 Humo’s Rock Rally-winnaars gidsen de finalisten: ‘Breng een PlayStation mee, een halfvol plastic flesje en een koevoet, voor de koelkast’

Zondag in de AB, zo tegen de klok van tien ’s avonds, weten we wie de finale van Humo’s Rock Rally 2022 wint en daarmee Noord­kaap, Evil Superstars, Novastar, Das Pop, School Is Cool, Compact Disk Dummies en vele wereldberoemde anderen opvolgt. Om te ontdekken wat je moet doen om te winnen én wat er gebeurt zodra het goud om je nek hangt, spraken wij in de Vooruit in Gent af met de vier recentste winnaars: Oliver Symons van Warhola (2014), Fenne Kuppens van Whispering Sons (2016), Quinten Vermaelen van The Calicos (2018) en Meskerem Mees (2020).

HUMO Hoe vertrouwd zijn jullie met de finalisten van de editie 2022?

QUINTEN VERMAELEN «­Tuff ­Guac ken ik. Uit Antwerpen. Keigoed!»

MESKEREM MEES «­Ik ken Bluai. En ­Coline & ­Toitoine.»

VERMAELEN «­Meltheads, ook uit Antwerpen. ­Yacid! Ken ik niet, maar wel een goeie naam.»

HUMO Volgden jullie de Rock Rally vroeger ook?

OLIVER SYMONS «Vooral vóór mijn eigen deelname. Cloudy-­Oh ken ik nog wel, we zijn vrienden op Facebook.»

VERMAELEN «Ik heb de Rock Rally vooral gevolgd toen we zelf meededen. Dat jaar las ik alle commentaren in Humo, om die over ons beter te kunnen plaatsen.»

Lees ook Wil u aanwezig zijn bij de kroning van de nieuwe beste band van België? Koop dan nu uw ticket voor de finale van Humo’s Rock Rally 2022!

HUMO Dachten jullie dat jullie ging winnen?

SYMONS «Nee.»

FENNE KUPPENS, VERMAELEN, MEES (gebaren ook van nee)

VERMAELEN «Mijn lief had het gevóéld, zei ze achteraf (lacht). Zelf was ik serieus geschrokken.»

HUMO Oliver, op Humo’s Rock Rally speelde je je allereerste show met Warhola.

SYMONS «Klopt, tijdens de preselectie hier in de Vooruit. De halve finale in Trix was het tweede concert, de finale in de AB het derde. We hebben telkens drie songs gerepeteerd om te kunnen meedoen. Maar mijn podiumdebuut was het niet: in 2012 had ik al eens meegedaan met ­Noble ­Tea.

»Warhola was een project dat ik deels voor mijn eindwerk aan Hogeschool PXL was begonnen en deels om eens iets anders te proberen. Ik had wat nummers geschreven, en ineens was daar de Rock Rally. Toen ik me inschreef, dacht ik: ik zoek wel een band als ik geselecteerd ben.»

MEES «Je wist op voorhand niet met wie je het ging doen?»

SYMONS «Ik had wellicht wel al een paar namen in mijn hoofd van mensen met wie ik studeerde. Maar de demo heb ik in mijn eentje opgenomen.»

VERMAELEN «The Calicos bestonden al langer – we zijn de begeleidingsgroep van ­Matt ­Watts geweest – maar tijdens de Rock Rally speelden we voor het eerst mijn nummers.»

KUPPENS «Wij hebben eind 2015, een halfjaar voor onze deelname, al een eerste ep uitgebracht. Niks speciaals, alles zelf opgenomen. Maar we zijn toen wel veel beginnen te spelen: elk weekend twee shows.»

MEES «Voor mij was de Rock Rally het echte begin. Ik herinner me dat ik, niet lang voor mijn deelname, met mijn vriendin en celliste ­Febe ­Lazou ergens op een podium stond. ‘Waar willen jullie de monitors hebben?’ werd ons gevraagd. We keken elkaar aan en dachten: wat zijn monitors? Tegen de finale wisten we dat wél (lacht).»

Quinten Vermaelen Beeld Joris Casaer

HUMO Heeft iemand van jullie bier over zich heen gekregen bij de bekendmaking van jullie overwinning?

VERMAELEN «Nee. Dat lijkt er wat uit te zijn, hè.»

SYMONS «Ik denk dat wij de laatsten waren.»

KUPPENS «Ik herinner me dat er wat dingen naar het podium vlogen, maar ik ben droog gebleven.»

MEES «Ik heb gewonnen in volle coronatijd, toen er geen publiek was om met bier te gooien. De halve finale was nog het ergst: ergens in een veld, naast een autosnelweg, waar om de vijf minuten een vliegtuig overvloog en het stikte van de bijen en wespen. Legendarisch, dat wel.»

SYMONS «Het blijft toch een leuke wedstrijd, die Rock ­Rally (lacht).»

HUMO Was iemand van jullie verrast toen in de halve finale werd gevraagd om een cover te spelen? Niet alle deelnemers blijken dat te weten.

MEES «Wij hebben dat niet hoeven te doen.»

HUMO Jawel, hoor.

MEES «Wat hebben wij dan gespeeld?»

HUMO ‘Ederlezi’ van Goran Bregovic.

MEES «Juist, ja! Kijk, ik heb die halve finale zozeer proberen te verdringen dat het toch een beetje gelukt is (lacht).»

SYMONS «Wij hebben iets van ­Warpaint gespeeld. Ik weet niet meer wat.»

VERMAELEN «Wij ‘I Drove All Night’ van ­Roy ­Orbison.»

KUPPENS «Wij ­The ­Doors: ‘Break on Through’.»

Oliver Symons en Meskerem Mees Beeld Joris Casaer

MATHIEU (HUILT)

HUMO Wat hebben jullie met het prijzengeld gedaan?

VERMAELEN «Geïnvesteerd in een mengtafel, onder andere. Opnames mee betaald. We hebben het slim gebruikt.»

HUMO Wat zou dom geweest zijn?

SYMONS «Het opdrinken?»

VERMAELEN «Investeren in slechte bitcoins? (lacht)»

SYMONS «Volgens mij hebben wij er ook instrumenten mee gekocht. Een deel van de opbrengst hebben we in de vzw gestoken die we na de finale hebben opgericht.»

KUPPENS «Idem: in de spaarpot. Saai, hè.»

SYMONS «Zou het niet beter zijn om de winnaar in Bongo­-bons uit te betalen?»

MEES «Ik heb er mijn debuutplaat en de producer mee betaald én ik heb mezelf op ­vioolles gestuurd. Heel leuk. En gelukkig heb ik superchille buren. We hebben afgesproken dat ik tussen acht uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds muziek mag maken. Als het piano is, zijn ze ver­gevingsgezinder en mag het wat langer.»

HUMO Waarom viool?

MEES «Omdat het zo’n moeilijk instrument is en het je zo afstraft als je niet juist speelt. Ik vind het leuk als iets niet vanzelf gaat.»

HUMO Stond het al lang vast dat je je debuut – ‘Julius’ verscheen vorig najaar – zou opnemen met alleen cello en akoestische gitaar?

MEES «Nee, dat was puur toeval. Ik kwam Febe tegen en zij speelde cello. Had ze trompet gespeeld, dan was het akoestische gitaar met trompet geworden. Wat ik doe, komt altijd uit praktische overwegingen voort. Ik ben superslecht in conceptueel denken. Ik heb ook geen decor of zo.»

HUMO Probeert je management je niet te overtuigen om het visueel wat aantrekkelijker te maken?

MEES «Nee, en misschien is dat net het probleem: dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. Ik doe maar wat, en ik zie wel waar ik uitkom. What you see is what you get. Gelukkig blijkt dat te werken.»

VERMAELEN «Wij zijn met zes en hebben veel materiaal bij ons: dat is al een decor op zich. Ik ben zelf een beetje een gearfreak, en ik vind het ook altijd fijn als bij andere groepen veel instrumenten op het podium staan.»

SYMONS «Ik ben altijd wel met het visuele bezig geweest. We speelden met twee drummers, dat is sowieso al een beetje speciaal. Er zijn een paar verschillende opstellingen geweest, het moest altijd een strak geheel zijn.»

MEES «Ik vind het cool dat door jouw muziek een rode draad loopt, en dat die wordt doorgetrokken in het stage­design en de outfits. Jij hebt een visie, ik niet.»

KUPPENS «Ik ben ook een grote fan van het visuele bij Warhola. Bij ons is dat pas laat gekomen. Het was geen prioriteit, er gebeurde genoeg op het podium, en een decor of lichtshow kost geld. Pas na ‘Several Others’, onze laatste plaat, zijn we gaan nadenken over hoe we er een geheel van konden maken.»

Fenne Kuppens en Quinten Vermaelen Beeld Joris Casaer

HUMO Wanneer heb je bij Whispering Sons de afspraak gemaakt: jullie dragen zwart, ik wit?

KUPPENS «Nooit. Ik draag ook geen wit meer, dat was veel te opvallend. Er is ook een tijd geweest dat iedereen een bandshirt aanhad. We denken er eigenlijk niet zoveel over na, en ik vind ook niet dat dat hoeft.»

SYMONS «Na het debuut van Warhola heb ik ­Valérie ­Hellebaut voor de hele band kostuums laten maken met de initialen YL erop – van ‘Young Loving’, de titel van de plaat.»

KUPPENS «Handig. Dan hoef je nooit te tobben over wat je gaat aandoen.»

VERMAELEN «Bij ons zijn er geen vestimentaire afspraken, maar iedereen is verstandig genoeg om niet in een té gekke outfit te verschijnen. Iets anders aantrekken voor je het podium opgaat: ik vind wel dat het helpt. Je trekt als het ware een personage aan.»

HUMO Oliver, jij speelt ook in Bazart. Bestond die band al toen je met Warhola aan de Rock Rally meedeed?

SYMONS «Ja, ­Mathieu en ­Simon (zanger Mathieu ­Terryn en gitarist Simon ­Nuytten, red.) stonden in het publiek toen ik won. Mathieu was aan het huilen – hij dacht dat het gedaan was met ­Bazart (lacht).»

HUMO Heb je overwogen om eruit te stappen?

SYMONS «Nee. Hoe moeilijk kan het zijn om in België in twee bands te spelen? Een halfjaar later hebben we met ­Bazart een single uitgebracht, ‘Tunnels’, en toen was Mathieu weer blij (lacht). Drie maanden later volgde ‘Goud’ en ging alles ineens heel snel.

»‘Young Loving’ is opgenomen in dezelfde periode als de tweede plaat van Bazart – ‘2’ – en toen heeft het wel een paar keer geclasht. Vooral omdat ik er niet in slaagde om mijn tijd goed te verdelen. Bij de derde van Bazart, ‘Onderweg’, heb ik me even alleen dáárop geconcentreerd. Sinds die plaat klaar is, ben ik weer met Warhola bezig.»

HUMO Clasht het ook weleens creatief?

SYMONS «Daar heb ik geen last van. In mijn hoofd is het altijd duidelijk geweest wat Bazart moest of kon zijn. Als ik iets heb geschreven, twijfel ik ook nooit voor welke band het is. Bij Bazart werken we ook bijna altijd met z’n drieën samen.»

Oliver Symons Beeld Joris Casaer

PIZZA!

Humo Wat is het ergste dat jullie tijdens een concert al hebben meegemaakt?

KUPPENS «Mogen het een páár dingen zijn? Tijdens onze honderdste show – het moest een feestelijke gebeurtenis worden – is de elektriciteit drie keer uitgevallen. En ooit is iemand het podium opgekomen om de nummerplaat van een fout geparkeerde auto af te roepen. Gelukkig tussen twee songs (lacht).»

MEES «Ik zal het maar niet meer over die halve finale hebben, zeker? Maar er is ook een ‘leukere’ erge ervaring. Vóór de Rock Rally, ergens in een café in Tielt – ik zat er helemaal in, het publiek ook – zwaaide ineens de deur van het café open: ‘Pizzabestelling ­Domino’s!’ (lacht) Weg sfeer.»

SYMONS «Een halfjaar geleden, met Bazart op het podium van Paradiso in Amsterdam, sloeg mijn synthesizer helemaal tilt. GRRRRR! Een gigantisch lawaai door de speakers, in het eerste nummer. Na een tijdje kon ik hem wel weer opstarten, maar toen was iedereen al half doof. Er staat een filmpje van op YouTube – heel gênant. Die synth ligt nu bij de fabrikant in Duitsland, het probleem is nog altijd niet opgelost.»

VERMAELEN «Een specifiek voorval kan ik me niet herinneren, maar ik kan me wel opwinden als de technici er niet in slagen de kabels juist in te pluggen. Het staat duidelijk op de patchlijst: ‘Kabel 1 in line 1.’ En die steekt dan al meteen verkeerd. Niet kabel 36, hè. Kabel 1!

»Eén keer duurde het zo lang voor alles in orde was dat, toen we eindelijk aan het spelen waren, de zaallichten na tien minuten aangingen. Dat was blijkbaar zo ingesteld, en ze konden er niets meer aan doen. De zaalverantwoordelijke stond te gebaren: doorspelen! Maar we zijn gestopt. Soms is het gewoon genoeg geweest.»

HUMO Wat doe je op tournee om de tijd tussen de concerten te doden?

KUPPENS «Ik probeer op routine terug te vallen. Ik lees, en ik ben begonnen met tekenen, zodat ik toch het gevoel heb: ik ben iets nuttigs aan het doen. Doordat we twee jaar hebben stilgelegen, moet ik me daar weer in trainen.»

MEES «Wij zijn vrij goed in hangen en wachten. Meestal spelen we UNO.»

SYMONS «Deden wij vroeger ook, in het busje. Als we nu op voorhand weten dat we lang moeten wachten, nemen we een PlayStation mee en spelen we ‘FIFA’.»

HUMO Met welk team speel je?

SYMONS «Wij laten de computer de teams kiezen. Dat levert altijd verrassende ­matchen op.»

VERMAELEN «Ik zit gewoon op een stoel en ik wacht (lacht). Buiten The Calicos zien we elkaar niet zo heel veel, dus er is altijd wel iets om over te babbelen. Als we ooit echt lange tours doen, zal dat wel veranderen. Maar ik onthou: UNO, PlayStation…»

SYMONS «Wij hebben ook vaak bottle flip gespeeld. Ken je dat? Daarbij moet je een halfvol plastic flesje omhooggooien en rechtop laten landen. We deden zelfs trick shots: het flesje van het ene balkon naar het andere gooien om het op de balustrade te laten landen. Uren aan een stuk, tot het lukt (lacht).»

Meskerem Mees wint Humo's Rock Rally Beeld Humo

NERGENS IN DE RIJ

HUMO Meskerem, sinds Humo’s Rock Rally heb je ook nog de Montreux Jazz Award en de Music Moves Europe Award gewonnen.

MEES «Verrassend. Vooral de Montreux Jazz Award. Een maand nadat ik in Montreux had gespeeld, kreeg ik opeens bericht: ‘Je hebt gewonnen.’ Ah, dat was een wedstrijd?! Dat hadden ze niet zo goed gecommuniceerd.

»Nog een maand later bleek dat ik opnieuw naar Mont­reux mocht om er een week muziek te gaan maken. Een soort jazzbootcamp. ‘Maar ik maak helemaal geen jazz!’ (lacht) Ik viel van de ene verrassing in de andere. Ik moest met andere mensen in een band spelen, wat ik nog nooit had gedaan. Toen ik aankwam, was iedereen zijn spullen aan het opstellen – de drummer was zijn cimbalen aan het checken, de gitarist zijn pedaaltjes en kabeltjes aan het aansluiten… Ik stond er met mijn akoestische gitaar, draaiend met mijn vingers. ‘Euh, weet iemand hier hoe je deze microfoon moet aansluiten?’ De eerste drie dagen liep ik er verloren, maar uiteindelijk heb ik er veel van opgestoken. Samenspelen met anderen: bij dat concept voel ik me nu comfortabeler.»

HUMO Jij hebt in 2013 deel­ge­nomen aan ‘Wie wordt Junior?’ op Ketnet. Dat was de opvolger van ‘Junior Euro­song’, het programma waarvan Oliver in 2008 de finale had gewonnen.

SYMONS (verrast) «Echt? Dat wist ik niet, Meskerem.»

MEES «Ja, maar ik heb niet gewonnen, dus… (haalt de schouders op) Ik was vooral teleurgesteld omdat ik er iets totaal anders van had verwacht. Het werd voorgesteld als een programma voor kinderen die muziek maken, maar dat was het helemaal niet. Het enige wat ik er leuk aan vond, was dat je een paar dagen niet naar school hoefde.»

SYMONS «Zijn jullie niet naar Disneyland Parijs geweest?»

MEES «Ah nee.»

SYMONS «Wij wel, twee dagen. Heel plezierig. We kregen een kaartje waardoor we nergens in de rij hoefden te gaan staan. Veel kwade gezichten gezien, maar ik heb me toen wel goed geamuseerd.»

HUMO Jij hebt het uiteindelijk gewonnen?

SYMONS «Ja. Ik was 14.»

HUMO Had je bij je ouders gesmeekt om aan ‘Junior Eurosong’ te mogen meedoen?

SYMONS «Ja, echt wel. Ik wilde het al een paar jaar doen, sinds ik als klein ventje ­X!­NK had gezien. Waar nota bene ­Niels ­Meukens, de drummer van Warhola, in zat. Van hem had ik gehoord dat ze naar ­Disneyland gingen (lacht).

»Ik vond het echt een ­leuke ervaring. Ik had het nummer, ‘Shut Up’, zelf ge­schreven, het ingezongen en er ­piano op gespeeld. De pro­ducer was ­Jeroen ­Swinnen, die ook aan de laatste Bazart-plaat heeft meegewerkt. Tijdens de shows was het live on tape: ­alles fake behalve de zang.

HUMO Als winnaar mocht je naar het Junior Eurovisiesongfestival in Cyprus.

SYMONS «Waar ik elfde werd, op vijftien deelnemers. Ik was er ineens één van de oudsten, en mijn nummer was iets minder… kinderlijk dan de rest.»

The Calicos winnen Humo's Rock Rally Beeld Koen Keppens

PLEASE STOP

HUMO Wat benijden jullie de anderen hier aan tafel?

VERMAELEN «Fenne benijd ik dat Whispering Sons vóór de Rock Rally al zoveel concerten had gespeeld. En hun fanbase, hier en in het buiten­land. ’t Is niet niche wat ze doen, maar ze zitten wel in een circuit waarin je véél kunt spelen.»

SYMONS «Meskerem heeft geen productie of wat dan ook nodig om Meskerem Mees te kunnen zijn. Ze zingt – en het is Meskerem Mees. Daar ben ik wel jaloers op. Ik moet toch iets harder sleutelen voor ik het gevoel heb: dit is Warhola. Of gewoon: dit is goed genoeg.»

MEES «Over je eigen stem oordelen is moeilijk. Ik denk dat ik een redelijk goede songschrijver ben, maar ik heb nooit gevonden dat ik goed kan zingen. Ik ben gaan zingen omdat ik niemand anders vond om het te doen – wéér een praktische overweging.»

HUMO Fenne, vind je het gek dat Whispering Sons op TW Classic staat?

KUPPENS «Ik denk daar totaal niet over na. Ik zie ­Nick ­Cave staan en denk: we’re in (lacht). Over het algemeen vind ik het wel een leuke line-up.»

VERMAELEN «Wie stond er vroeger dan zoal op TW ­Classic?»

SYMONS «­The ­Scabs, ­Simple ­Minds… Maar goed, als je het écht over classic hebt, staat Nick Cave er natuurlijk op zijn plaats.»

MEES «Gaan jullie nog muziek maken als jullie 80 zijn?»

SYMONS «Dat denk ik wel. Tenzij ik dan geen goesting meer heb (lacht).»

VERMAELEN «Ik ook wel, denk ik.»

KUPPENS «Ik zal tegen dan potten aan het bakken zijn. In Italië. (Kijkt dromerig in de ­verte) Ja, ik ben er vrijwel ­zeker van.»

SYMONS «Als mijn muziek op een bepaald moment niet meer goed is, hoop ik dat ik het zal beseffen. Bij 40- of 50-jarige artiesten zie je dat al vaak gebeuren.»

VERMAELEN «Ja, dat ze maar nieuwe muziek blíjven maken, zonder dat iemand zegt…»

SYMONS «Please stop. Nee, dan ga ik liever iets achter de schermen doen.»

KUPPENS «We hebben op de Lokerse Feesten met Patti Smith gespeeld: als het zo nog kan als je de 70 voorbij bent, graag. Maar ik zie het niet gebeuren.»

Warhola wint de Rock Rally winnaars Beeld Alex Vanhee

HUMO Ter afronding: wat herinneren jullie je nog van de dag dat jullie de Rock Rally-finale speelden?

KUPPENS «Dat de koelkast op slot was.»

SYMONS «Dat we naar de uitzending van Gent-­Wevelgem hebben zitten kijken. Het was een superlange dag – we speelden als laatste of voorlaatste. Wie de winnaar was? Fabian Cancellara?»

HUMO Nee, John Degenkolb won de massaspurt. Cancellara was 38ste.

VERMAELEN «Ik herinner me dat we op de finale niet zo goed gespeeld hebben. De stress, de sfeer, daar al om tien uur ’s ochtends moeten zijn. Al die bands die zenuwachtig heen en weer lopen. Tegelijk was het keiplezant.»

SYMONS «Ook wij hebben slecht gespeeld. Zeker tijdens ons finalesetje. Onze drummer kón nog amper spelen – intussen was de koelkast wél open geraakt (lacht).»

MEES «Mijn finale was als een examen: ik speelde boven in de Club, en behalve de jury, die op stoeltjes midden in de zaal zat, was er niemand. Niet superleuk, maar we hebben er het beste van gemaakt.»

KUPPENS «Ik herinner me er niet meer zoveel van. (Denkt na) Nee, het zit heel ver. We hebben gewonnen, dát weet ik nog (lacht).»

HUMO Nog een laatste tip voor de finalisten?

SYMONS «Breng een koevoet mee. Voor de koelkast (lacht). En als je niet graag naar de koers kijkt: een PlayStation.»

MEES «Het is een huizenhoog cliché, maar probeer er toch wat van te genieten.»

KUPPENS «Je staat op het podium van de AB. Wat wil je nog meer?»

Meskerem Mees speelt op 23 april in de AB.

De finale van Humo’s Rock Rally 2022 vindt op zondag 24 april plaats in Ancienne Belgique in Brussel. Info & tickets: humo.be/rockrally.

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: