‘40 seconden met Billie’

Een exclusieve shoot met Billie Eilish: dat kreeg rockfotograaf Gie Knaeps, die jarenlang voor Humo op pad was, cadeau voor zijn 70ste verjaardag. En zo voegde hij een laatste icoon toe aan zijn al niet bepaald bescheiden erelijst, waar onder vele anderen David Bowie, Kanye West, Amy Winehouse en Kurt Cobain op staan te blinken.

HUMO Het was je nicht Jennifer die Billie Eilish voor je wist te strikken. Hoe was ze op dat idee gekomen?

GIE KNAEPS «Dit voorjaar heb ik op Radio 1 verteld dat ik voor één artiest mijn pensioen wel zou willen onderbreken: Billie Eilish dus, omdat zij me hetzelfde gevoel geeft als Kurt Cobain destijds. Jennifer luisterde mee en dacht: dat regel ik wel voor je! Ze heeft mijn portfolio bezorgd aan Billies entourage, en na heel wat e-mails wist ze hen te overtuigen.

»Ik kreeg het nieuws enkele weken voor Pukkelpop. Mijn mond viel open: hoe had een meiske uit Mol in godsnaam een shoot met een wereldster uit Los Angeles voor me kunnen regelen?!

»Het was dertien jaar geleden dat een wereldster in mijn lens had gekeken, dus mijn zenuwen stonden gespannen. Ik heb mijn materiaal minutieus gecontroleerd, om zeker te zijn dat alles nog werkte. Ik wist dat het snel moest gaan en er dus geen ruimte voor missers was.»

HUMO En dan de hamvraag: hoe was het?

KNAEPS «Op vrijdag 18 augustus stond Billie om elf uur ’s avonds als headliner op het hoofdpodium van Pukkelpop. Een paar uur op voorhand heb ik met haar tourmanager de route van haar kleedkamer naar het podium gevolgd. Onderweg vond ik een leuk plekje, waar ik mijn materiaal opstelde.

»Enkele minuten voor haar concert was ze daar, de enige echte Billie Eilish. Ze begon meteen voor me te poseren, spontaan en bereidwillig. Ze nam de ene na de andere gezichtsuitdrukking aan – er zat veel leven in.

»En dan was het gedaan. Toen ik het achteraf checkte, bleken er tussen de eerste en de laatste foto exact 40 seconden verstreken te zijn. Ik heb in die tijd 14 foto’s genomen, waarvan ik er minstens 7 goed vind.»

HUMO De mooiste publiceerde je op Humo.be, maar dat werd je niet in dank afgenomen.

KNAEPS «Billies management mailde me: ‘We zijn teleurgesteld dat je de foto’s verspreidt zonder onze goedkeuring. Dat was niet de afspraak.’ Onzin, we hádden niets afgesproken, en ik had niets ondertekend. Misschien had Billie een pukkeltje op haar neus gezien of zo?»

HUMO Staat er echt geen andere artiest meer op je bucketlist?

KNAEPS «Nee, niemand. Bij dezen zit mijn werk als rockfotograaf er definitief op.»

HUMO Het ga je goed!

