Vers van de pers: Warhola's bijzondere videoclip voor 'SPORTKAR'

Het is ondertussen al vijf jaar geleden dat Oliver Symons Humo’s Rock Rally won met zijn project Warhola. Nog steeds is er geen album. Daar zit het succes van zijn andere band, Bazart, wellicht voor iets tussen. Maar kijk: nog een dikke maand wachten en het is eindelijk zover. ‘YOUNG LOVING’ zal zijn eerste langspeelworp heten, en of Symons er trots op is.

Na ‘Glow’ is er nu een tweede voorsmaakje van de plaat, genaamd ‘SPORTKAR’. De song werd verpakt in een video die eerder aanvoelt als een mini-documentaire, waarin jongeren praten over liefde en seksualiteit. Hij kadert binnen het concept van ‘YOUNG LOVING’. Humo sprak met Symons over de video. ‘Ik schrok ervan hoe open die jongeren waren.’

Op 26 april staat Warhola op Les Nuits Botanique »

(Lees verder onder de videoclip)

HUMO Opvallend: in de clip van ‘Sportkar’ wordt het nummer eerder gebruikt als achtergrondmuziek.

Symons «Het was ook niet echt de bedoeling om een single uit te brengen. Samen met regisseur Nicolas Karakatsanis kwam ik op het idee om verschillende regisseurs een nummer van de plaat te laten uitkiezen en er hun ding mee te laten doen. In het thema 'Young Loving', weliswaar. Nicolas en Leo Van Dijl maakten de eerste, en kozen voor 'Sportkar'

»Ik zie het niet echt als een clip, maar eerder als een werk van twee regisseurs over 'Young Loving'. Ik heb zelf amper inbreng gehad.»

HUMO Komen er nog zulke video’s?

Symons «We zijn er met enkele regisseurs over aan het praten, ja.»

HUMO Hoe zijn de opnames van ‘Sportkar’ in hun werk gegaan?

Symons «Ze hebben verschillende jongen verzameld en geïnterviewd over liefde, relaties, jong zijn, seksualiteit,... Ik schrok ervan hoe open die mensen waren! Ik zag mezelf het niet doen op die leeftijd (lacht).»

HUMO Waarover gaat het nummer?

Symons «Voornamelijk over twijfels. Over hoe je denkt dat anderen je zien, terwijl het omgekeerde vaak waar is. Het heeft een beetje iets naïef en breekbaar, en in dat opzicht past de clip er uitstekend bij. Het komt zo écht over. Nicolas en Leo hebben de perfecte song uitgekozen.»

HUMO Van waar komt de titel 'Sportkar'?

Symons «Het was één van de eerste nummers die ik schreef voor de plaat, in Kaapstad. Voor de lol had ik het 'Sports Car' genoemd, een beetje zoals de rappers doen (lacht). Tijdens de repetities zijn we het 'SPORTKAR' blijven noemen, en die titel is gebleven.»

HUMO Wat mogen we verwachten van 'Young Loving?'

Symons «Het is anders dan mijn ep. De plaat is organischer, maar de electronica blijft. Ik heb ook een manier gevonden om mijn stem puurder en echter te laten klinken. Vroeger verdoezelde ik hem vaak in productie. ‘YOUNG LOVING’ is gevarieerd. Er staan echte popsongs op, maar ook rustige, uitgesponnen nummers.»

HUMO Is het moeilijk om Warhola te combineren met Bazart, nu je eigen project alsmaar populairder wordt?

Symons «Tijdsgewijs is het niet evident. Ik ben al drie jaar aan het werken aan deze plaat, en ondertussen is er ook nog een Bazartalbum uitgekomen. Soms is het wat puzzelen. Gelukkig hebben we dezelfde manager, en stemt die de planningen goed op elkaar af.»

HUMO Zing je liefst in het Engels of het Nederlands?

Symons «In het Engels. Ik doe niet voor niks enkel backing vocals bij Bazart (lacht). Ik vind het geen comfortabele gedachte om als frontman in het Nederlands te zingen.»