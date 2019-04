Exclusief: Luister hier naar de nieuwe single van Raveyards, 'Glue In The Dark'

Als zanger en gitarist Brent Vanneste en drummer Joris Casier niet met STAKE gaatjes in onze trommelvliezen aan het boren zijn, staan de twee wildebrassen onder leiding van producer extraordinaire François de Meyer ( Villa, Diskodrunkards) als ‘Raveyards’ apocalyptische soundscapes en ontroerende kelder-rave bangers in elkaar te knutselen.

Raveyards vertolkt het geluid van het ondergrondse clubleven in Gent. Denk aan Transformers die de liefde bedrijven in de kelder van de Bergheim en euforische glitch-pop vocalen die een genadeloze chopped ‘n screwed behandeling hebben gekregen. Net als STAKE heeft Raveyards een ijzersterke reputatie als het op liveshows aankomt. Het rijkelijk laten vloeien van creatieve sappen gaf eerder al gestalte aan het kunstconcept ‘GHOST’, een rondtrekkend showcase festivalletje annex wilde kunstorgie met talloze alternatieve kunstenaars uit de underground scene.

In 2019 presenteren de mannen een volledig nieuwe live set-up (!), een tour door Rusland (!!) en een sloot nieuwe muziek (!!!). In april releaset de band twee tracks die samen met enkele remixes en een b-side in een EP’tje zullen worden gegoten en in augustus komt er een tweede EP uit onder het Britse label ‘NEIN Records’.

Omdat wij u zo aardig vinden, krijgt u bij HUMO een exclusief voorproefje van hun fonkelnieuwe EP met de track ‘Glue In The Dark’. Een track die ze zelf omschrijven als ‘electroclash, clubbing pounding beats and huge built-ups’. En ja, zo klinkt het zonder meer, effenaf.

Single número dos, genaamd ‘Fazer’, zal op 29 april uitkomen en vergezeld zijn van een fraaie videoclip.

U kunt Raveyards live aan het werk zien:

19/04/2019 Amigo (Gent, Belgium)

03/05/2019 GHOST @ Citadelpark (Gent, Belgium)

21/07/2019 Charlatan (Gent, Belgium)