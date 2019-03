TOUTPARTOUT sessions: The Germans brengen een psychedelische trip in de Sint-Jacobskerk

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Deze keer zijn het The Germans die u meenemen op een psychedelische trip in de prachtige Sint-Jacobskerk.

Bijna duizend jaar weerklonk er enkel orgel door de Sint-Jacobskerk in Gent, maar dat is nu voorbij. TOUTPARTOUT sessions zag in de pittoreske kerk de ideale locatie voor een nieuwe meeslepende livesessie. De gelukkige die in dit prachtgebouw ten midden van de Gentse binnenstad zijn muziek mocht laten weerklinken was de Belgische band The Germans.

We hebben er even op moeten wachten, maar begin deze maand brachten The Germans een splinternieuw album uit getiteld 'Sexuality'. Op dit album is het nummer 'Greek Flutes' te horen waar ook Humo's muziekrecensent volledig werd door betoverd. (De volledige recensie leest u hier) Laat het nu ook net dit nummer zijn dat The Germans lieten weergalmen tussen de zuilen van de Sint-Jacobskerk.

In de kerk was jammer genoeg niemand aanwezig, maar mocht u The Germans toch graag live zien dan kan dat op 3 april in De Centrale in Gent. Voor meer tourdata kan u ook altijd op hun site terecht.

TOUTPARTOUT, het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.