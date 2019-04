TTT-berichten: De stalker van Chris Martin - De stalker van Justin Bieber - De controverse rond Rammstein

'Een spelletje 'kampbewaker' speel je als Duitser beter niet: daarvoor is het de eerste keer iets te veel uit de hand gelopen'

Komen na tien jaar doktersbriefjes opsturen weer binnengestrompeld met een stuk in de kraag en de broek op de enkels: de jongens van Rammstein, die bij hun rentree met hun forse voorhoofd tegen de laaghangende pijngrens van de goede smaak aan knallen TTT In de clip voor ‘Deutschland’, de eerste single van hun in mei te verschijnen nieuweling, speelt de groep een verkleedspelletje ‘kampbewakertje en -gevangene’. En dat doe je als Duitser beter niet: daarvoor is het de eerste keer iets te veel uit de hand gelopen TTT Nieuws uit het ongewisse bereikt ons via een rologend en schuimbekkend medium dat in trance met onze koffiemok over een ouijabord schraapt: Roy Orbison en Buddy Holly laten weten samen op tour te willen gaan. Maar omdat beide heren iets te zeer overleden zijn om dat nog tot een goed eind te brengen, hebben ze hun technische evenbeeld ingeschakeld: hologrammen TTT Hun gezamenlijke tour doet voorlopig alleen het Verenigd Koninkrijk aan, maar verwacht daar verandering in zodra ze daar have en goed beginnen te verkopen om ook na de brexit drijvende te blijven TTT Het is dit jaar twintig jaar geleden dat Metallica op ‘S&M’ een symfonisch orkest zover kreeg om klassieke arrangementen te schrijven voor ‘Battery’ en ‘Master of Puppets’, en dat viert de groep door het allemaal nog eens over te doen TTT De kaarten voor dat eenmalige concert raakten in een oogwenk uitverkocht door op de loer liggende bots, die de tickets vervolgens doorverkochten tegen woekerwinsten. De band boos natuurlijk: als het hele Napster-incident ons iets heeft geleerd, dan wel dat níémand geld slaat uit Metallica tenzij Metallica zelf TTT Om ook fans van vlees en bloed een kans te geven, kondigde de groep een tweede concert aan: voor al wie niet Geert Hoste heet, is zo’n zaal vol robots natuurlijk niet ideaal TTT Nog een jubileum: omdat ‘Music for Men’ dit jaar 10 wordt, heeft Gossip een eerste tour in zeven jaar aangekondigd. Allen daarheen/Vade retro, Beth Ditto! (schrap wat u niet zint) TTT Chris Martin, hoofdaandeelhouder van Coldplay, heeft een contactverbod aangevraagd tegen een vrouw die hem al geruime tijd achtervolgt. De vrouw, duidelijk niet bekend met Coldplays recentere werk, zou het in haar hoofd hebben gehaald dat zij en Chris een stel zijn, en gedraagt zich ook zo TTT En geef toe, dat is toch wel erg onbeleefd. Bijna even onbeleefd als Meghan Markle, die ons al weken weigert terug te bellen. Alsof ze vergeten is dat we volgende maand ons driejarig jubileum vieren TTT Ook Justin Bieber kreeg onaangekondigd bezoek: een onbekende vrouw probeerde vorige week de hotelkamer van Biebs binnen te dringen. Volgens de politie was de vrouw dronken, en beweerde ze zich vergist te hebben van kamer. Lees: de enige manier waarop Justin Bieber anno 2019 nog stalkers over de vloer krijgt, is per vergissing TTT Pineut van de week: de opkomende Amerikaanse muzikant Justin Carter (35), wiens prille carrière onlangs tot een abrupt einde kwam toen hij zichzelf op ongelukkige wijze door de kop schoot. Carter zou tijdens de opnames van een nieuwe clip een handwapen in z’n broekzak hebben gehad, en dat was het duidelijk niet eens met een staakt-het-vuren TTT Voor u vragen stelt bij dat wapen in de broekzak: Justin speelde country TTT Ook gestorven, zij het op natuurlijker wijze: Ranking Roger (56), frontman van The Beat, en Joe Flannery (87), de ‘Secret Beatle’ en eertijds booking manager van The Fab Four. Doodsoorzaken heten respectievelijk ‘kanker’ en ‘87 geworden zijn’ TTT Zilveren plak in die categorie ‘Pineut van de week’: Chris Fehn, de percussionist van Slipknot die uit de band gezet is nadat hij zijn collega’s een rechtszaak onder de neus had geschoven. Fehn, wiens grootste taak eruit bestond om op het podium af en toe eens op een grote trommel dan wel een leeg biervat te kloppen, zou naar eigen zeggen niet genoeg verdiend hebben, vergeleken met de andere leden, die waarschijnlijk wel muziekschool hebben gevolgd TTT Het is voorlopig nog onduidelijk hoe de groep het verlies van Fehn zal verteren, maar naar verluidt zullen de resterende leden voor hun volgende tour een deegrol vastkleven aan een draaiende staafmixer en het resultaat richting een drumstel gooien TTT We hebben hetzelfde deze week geprobeerd met een toetsenbord, en zoals u op deze pagina kunt zien: het wérkt!