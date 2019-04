Festivalupdate: de eerste affiches worden vervolledigd met namen zoals The Kooks en A Day To Remember

Het festivalseizoen komt steeds maar dichterbij en we kunnen de festivalweides vol bier en modder bijna ruiken. Op deze Belgische weides zal het vergeven staan van fantastische artiesten. Het is tijd voor een festivalupdate!

Pukkelpop lanceerde deze week enkele fantastische namen. Er was al geweten dat grootheden zoals Post Malone en Billie Eilish naar Limburg zouden afzakken, maar deze week kwamen daar onder andere Gossip met frontzangeres Beth Ditto en de gigantisch populaire punksensatie A Day To Remember bij. Pop, rap, punk: je vindt het allemaal in Kiewit.

Couleur Café kwam al met heerlijke namen uit de R&B-, soul- en rapwereld op de proppen, maar voegde daar deze week ook twee fantastische namen uit het reggaegenre aan toe. De Duitse reggaekoning Gentleman en de Britse reggaeprinses Holly Cook komen extra chille vibes brengen op het Brusselse festival. En of dat nog niet genoeg is, komt daar ook nog dansvloerkeizer Sean Paul bij. Dat wordt dansen geblazen op zijn wereldhits als ‘Temperature’ en ‘Get Busy’.

De Affiche van Cactus Festival valt steeds maar meer in zijn definitieve plooi. Tot vorige week stonden daar al namen zoals Bloc Party en Oscar and the Wolf op te pronken en deze week kwamen daar ook nog Belgische grootheden Goose en Dead Man Ray bij. Aan muzikale hoogstandjes hebben ze in Brugge deze zomer dus geen gebrek.

Ook ten zuiden van Brugge valt er muzikaal heel wat te beleven, en dat dan op Dranouter. Ook al mag het festival dan in een piepkleine dropje van zo’n 700 inwoners gelegen zijn, toch trekt het zeer grote en mooie namen. Eerder werden Tourist LeMC en Tom Odell al bevestigd, maar daar stopt het heus niet, want onlangs kwamen daar ook The Kooks en Zwangere Guy bij. Toch impressionant voor een boerendorpje uit West-Vlaanderen, niet?

Het charmante Nederlandse festival Mañana Mañana plaatst dit jaar twee helden uit Humo’s Rock Rally op hun affiche. Josephine, winnaar van de publieksprijs en The Calicos, winnaar van de juryprijs, zullen het beste van zichzelf geven op het heerlijke hippiegebeuren in Vorden.

Ook Grasppop heeft deze week zijn affiche vervolledigd. De Belgische metalheads hadden met Slipknot, KISS en Slayer nochtans al redenen genoeg om naar Dessel af te zakken, maar deze week kwam daar toch zeker nog een heel dikke reden bij. Niemand minder dan Glenn Hughes komt de grootste hits van zijn Deep Purple brengen. Met Whitesnake, Def Leppard en Lynyrd Skynyrd stonden er al heel wat geweldige ouwe rockers op de affiche en nu komt daar dus ook de Legendarische Glenn Hughes bij. Hell Yeah!

’s Zomers laatste festival, Leffingeleuren loste deze week zijn eerste namen. Het festival bestaat ondertussen al meer dan veertig jaar en ook dit jaar belooft het een feest te worden. Het is nog even wachten op de volledige line-up, maar wel is al bekend dat we de laatste zonnestralen zullen kunnen uitwuiven op de muziek van Bill Ryder-Jones, NOV3L, The Warlocks en Frankie and The Witch Fingers.

Zo, dit was de festivalupdate. We weten niet hoe het zit bij u, maar Humo heeft godverdomme zin in het festivalseizoen.