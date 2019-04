Luisteren op eigen risico: countryrap met papa Cyrus

De kans dat u al van Lil Nas X hebt gehoord, is klein. De Amerikaanse rapper ging vorig jaar nochtans viraal met zijn nummer ‘Old Town Road’, dat uitgroeide tot een bizarre internethype en heel wat commotie veroorzaakte. Nu mengt ook countryster Billy Ray Cyrus – papa van – zich in het debat, en oh, wat wilden we dat hij dat niet had gedaan.

We zien het vaker en vaker gebeuren: influencers die muziek beginnen te maken. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn – kijk naar Famke Louise –, maar muziek heeft meer nodig dan enkel een hype. En dat is waar het schoentje knelt bij Lil Nas X. Montero Lamar Hill, zo heet de 19-jarige knul echt, vergaarde een grote schare volgers op Twitter met een Nicki Minaj-fanaccount. Na heel wat gepush van zijn ‘fans’ besloot hij muziek te gaan maken onder de naam Lil Nas X – een verwijzing naar één van de grootste rappers aller tijden. Het muzikale resultaat: ‘Old Town Road’, een matige rapsong met… country-invloeden.

(Beluister hier de originele versie van ‘Old Town Road’, onderaan het artikel kunt u de versie met Billy Ray Cyrus horen)

‘My life is a movie / Bull ridin' and boobies / Cowboy hat from Gucci’. Zelden zoiets geforceerd gehoord, maar eerlijk: we hebben er hard om moeten lachen. De vraag is in hoeverre Lil Nas X zichzelf serieus neemt. Het is alleszins vreemd om een zwarte jongeman te zien poseren met een cowboyhoed – toch wel een symbool van blank, conservatief Amerika. Het doet een beetje denken aan Kanye’s geflirt met Trump. Ook de videoclip is vrij banaal, en bestaat simpelweg uit beelden van het videogame ‘Red Dead Redemption’. Een spel over – u raadt het nooit – cowboys.

Toen Justin Bieber de song ontdekte en deelde op Twitter, kwam Lil Nas X al snel in de Amerikaanse hitlijsten terecht. Zo prijkte even hij op plaats 7 van Billboards ‘R&B & hip-hop charts’, maar opvallender was zijn 17de plaats in de countryhitlijst, een unicum voor een (zwarte) hiphopper. Toch besloot Billboard al snel om ‘Old Town Road’ uit de lijst te halen, omdat de song niet zou passen bij het moderne countrygenre. De beslissing stootte op veel kritiek, ook van de rapper zelf.

just because old town road has funny lines doesn’t mean it’s parody. it has a theme. anybody with ears can tell i put some kind of effort into that song. — nope (@LilNasX) 27 maart 2019

Maar eergisteren kwam er plots steun vanuit onverwachte hoek. Countryster Billy Ray Cyrus, vader van Miley, outte zich als fan en bleek zowaar een eigen strofe voor ‘Old Town Road’ geschreven en ingezongen te hebben. Het resultaat is een wel heel erg ongemakkelijke mix van Lil Nas’ vuile rap en Cyrus’ stereotype countrystem. Het ergst van al is de songtekst van de 57-jarige countryman: ‘Hat down, cross town, livin' like a rockstar / Spent a lot of money on my brand new guitar / Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras / Ridin' down Rodeo in my Maserati sports car’. Laat de internethypes toch maar aan de jongeren over, Billy, tenzij u Frank Deboosere of Eddy Wally heet.

Luister hier op eigen risico naar Billy Ray Cyrus’ ‘Old Town Road – Remix’. Zeg niet dat we u niet gewaarschuwd hebben.