TTT-berichten: De zombie in Iggy Pop - De hartoperatie van Mick Jagger - De belastingsontduiking van Sigur Rós

Een paar opvallende namen in de aftiteling van ‘The Dead Don’t Die’, de binnenkort te verschijnen zombiefilm van Jim Jarmusch. Onder meer Iggy Pop, Tom Waits, RZA en Selena Gomez zullen in de film opdraven als ondoden, inclusief flarden loshangende huid en kwijl uit de mondhoeken TTT Vreemd dat dat nieuws ons nu pas bereikt: Iggy loopt al jaren in character rond TTT Had ook niet misstaan in die aftiteling, maar houdt noodgedwongen even z’n hartklep: Mick Jagger, wiens hartoperatie de huidige Amerikaanse tour van de Stones een stukje naar achteren verschoven heeft. Volgens dokters ging het om een routineoperatie, en zal Mick volledig herstellen. Hou dus nog maar even op zak, die rozenkrans TTT Trieste toevoeging aan de galerij der neergekogelde rappers: de 33-jarige Nipsey Hussle, die op straat in Los Angeles werd neergeschoten en overleed TTT Een flink staaltje van ‘Doe morgen niet wat vandaag ook kan’, bovendien. De dag na zijn dood zou Nipsey samenzitten met agenten om na te denken over hoe straatgeweld te voorkomen TTT Sinds vorige week helemaal in palliatieve sedatie verzonken: het Vlaamse nachtleven. In Antwerpen heeft het legendarische Café d’Anvers na drie decennia zwijnerij de boeken dichtgedaan, waarmee in één klap niet alleen een heftige brok binnenlandse clubgeschiedenis verdwijnt, maar ook uw laatste excuus voor wanneer u na zonsondergang in het Schipperskwartier gespot wordt TTT Wie de ter ziele gegane club wil herdenken kan dat middels een surfsessie op YouTube: Café d’Anvers werd vereeuwigd als decor van de clips voor dEUS’ ‘Instant Street’ en Millionaires ‘I’m on a High’. Opzetten, een stuk in de kraag drinken, en doen alsof u erbij bent TTT Nee, nog geen succes met dat hele kankergedoe. Maar er viel vorige week wel goed nieuws te noteren uit de wereld van de wetenschappen: een stel onderzoekers is erachter gekomen dat muggen fan zijn van dubstep. Een verdienstelijke prestatie, want zo werden ze de eersten die hard bewijs vonden dat dubstep fans heeft TTT Tijdens het onderzoek bleek dat vrouwelijke muggen minder agressief werden nadat ze blootgesteld werden aan muziek van Skrillex. Ook het vermelden waard: de muggen toonden minder drang om zich voort te planten, wat dan weer doet vermoeden dat de beesten gewoon alle levenslust verloren waren – een volkomen normale en natuurlijke reflex bij wie blootgesteld wordt aan dubstep TTT Wie in de zomer graag met de ramen open slaapt, staat voortaan dus voor een moeilijke keuze: muggengezoem of toch maar de muziek van Skrillex? Onthoud wel dat u van één van de twee lelijke huiduitslag krijgt. Van het andere krijgt u dan weer jeukende muggenbeten TTT Een glorieuze overwinning voor Aalst Carnaval, een kaakslag voor de rest van de wereld: Victor Willis, beter bekend als de flik van Village People, heeft ermee gedreigd zijn oude groep weer op te lappen ‘met toevoeging van nieuwe personages’. Benieuwd of Willis conform de tijdgeest zal werken, en Village People voortaan zal bestaan uit een Instagram-influencer, een N-VA-kabinetsmedewerker, een klimaateconoom, een bedrijfswagenmanager, een boekhouder en een bleke IT-specialist die moeite heeft met oogcontact TTT Elke editie van Record Store Day verschijnt er wel iets om buitensporig jolig van te worden, en dit jaar zetten we ons geld in op ‘Don’t’: nieuw materiaal van Millionaire. Volgens Tim Vanhamel werd z’n nieuwe single geïnspireerd door The Dirtbombs, Ween, en soul uit de sixties. Lees: als u uw muzieksmaak deelt met die van de muggen in uw slaapkamer, vindt u er waarschijnlijk weer niets aan TTT Sigur Rós wordt nog maar eens aangeklaagd voor belastingontduiking. Volgens het IJslandse gerecht zou de groep tussen 2011 en 2014 nagelaten hebben zo’n 150 miljoen IJslandse kroon te betalen aan de staat. En dat terwijl Sigur Rós vorig jaar nog maar vrijgesproken werd van een andere beschuldiging van belastingfraude, toen ze konden aantonen dat het een, weliswaar vrij ernstige, fout betrof van hun boekhouder TTT Waarom ze hun geld dan niet gewoon laten beheren door iemand anders? Makkelijker gezegd dan gedaan in IJsland, waar de enige andere boekhouder net gerekruteerd werd als ‘tweede danser achteraan’ bij Village People.