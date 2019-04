Humo's Rock Rally-finalisten op Record Store Day: optredens en exclusieve releases

Op 14 april kunnen muziekliefhebbers zich opnieuw verschansen in de vele onafhankelijke platenwinkels die België rijk is. De formule van Record Store Day 2019 blijft ongewijzigd: begeef u naar de dichtsbijzijnde platenwinkel en vergaap u aan gelimiteerde vinylrelases en optredens in het bijzijn van een hapje, een drankje en een hoop fervente vinylspeurders. Ook van de partij: de finalisten en winnaars van Humo's Rock Rally.

1) Portland (Chez Pias, Brussel)

Frontman Jente Pironet beschreef in Humo zijn passage op de Rock Rally in 2016 als ‘het slechtste optreden dat ik ooit heb gespeeld’. Inmiddels gaat het een pak beter met Portland: ze wonnen de Nieuwe Lichting 2018, mogen op zowel Pukkelpop als Rock Werchter spelen en hun eerste hit ‘Pouring Rain’ werd al meer dan één miljoen keer gestreamd. In Chez Pias geven ze een optreden dat live geperst wordt op vinyl. Hoe ze dat doen, kon u reeds gisterenavond bekijken in 'Van Gils en gasten'.

2) Whispering Sons ‘On Image’

Vrolijk wordt u er niet van, maar wat geven die postpunkers van Whispering Sons steengoede concerten. De winnaar van 2016 komt voor Record Store Day op te proppen met een exclusieve vinyl van ‘On Image’, een livesessie in de Hasseltse Muziekodroom. Bemachtigt u een van de 500 kopieën, dan bent u voortaan eigenaar van meesterlijke liveversies van onder meer ‘Got a Light’ en ‘Alone’. ‘s Middags kunt u hen aan het werk zien in Chez Pias. Aanrader!

3) The Van Jets ‘Ricochet/Who Does’

Toen The Van Jets in november vorig jaar bekendmaakten dat ze ermee ophielden, werd er net geen dag van nationale rouw aangekondigd. Gelukkig laten de brave mannen van Oostende ons niet met lege handen achter. Ter ere van Record Store Day laten ze nog een laatste vinyltje op ons los. En het is er eentje om te koesteren: op 'Ricochet/Who Does' bundelen ze met hun allereerste en allerlaatste nummer vijftien jaar Vlaamse rockmuziek. Daarbovenop kunt u ook aan de haal gaan met hun debuutalbum ‘Electric Soldiers’ uit 2007.

4) Geppetto & The Whales (Chez Pias, Brussel)

Het lijkt erop dat u zich maar beter meteen goed nestelt in Chez Pias, want ook Rock Rally-finalisten Geppetto & The Whales zullen er wat nummers spelen. Zo’n vijf jaar na hun debuutplaat brachten ze in alle luwte hun opvolger ‘Passages’ uit. Een wederopstanding van een puike band, met melancholische indiefolkdeuntjes om uw zaterdagmiddag gezapig mee in te zetten.

5) MAUGER (Topdisc, Torhout)

Een beetje buiten categorie en op de uithoek, maar toch het vermelden waard: MAUGER raakte misschien niet verder dan de preselecties in de Rally, maar sommige van hun bandleden deden dat in 2004 nog wel met Absynthe Minded. Met ‘Sunday Competition’ hebben ze een evenwichtige debuutplaat af, doorspekt met dromerige melodieën die de mosterd lijken gehaald te hebben bij Douglas Firs. Voor degenen die weleens in het West-Vlaamse vertoeven: kom moar af.