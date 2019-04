Zaterdag 13 april treedt Drake op in het Sportpaleis en de rapper zal zijn uiterste best moeten doen om daar nog een triomftocht van te maken.

Hij was oorspronkelijk van plan om het Sportpaleis volgend weekend twee avonden vol te doen lopen, maar in alle stilte werden die twee optredens vervangen door één. Om de vernedering nog groter te maken: er zijn nog steeds tickets voor die ene show. Is Drake over zijn hoogtepunt heen? Humo gaat te rade bij hiphopexpert en StuBru-DJ LeFtO, rapper en Coely-sidekick Dvtch Norris en MNM-presentatrice Anushka Melkonian.

'Ik vermoed dat Drake geen gezichtsverlies wou lijden' Dvtch Norris

HUMO Drake verkocht het Sportpaleis tweemaal uit in 2017. Verrast het jullie dat Drizzy daar niet langer toe in staat lijkt?

Anushka Melkonian «Eigenlijk niet. Ik denk dat de hype rond Drake wat is gaan liggen. Hij is ook geen tieneridool met een horde fan girls, maar een echte rapper - en die hebben het sowieso moeilijker in een grote zaal in België.»

Dvtch Norris «Ik vind het toch opmerkelijk. Misschien zit de timing niet mee, want zijn laatste hit ‘In My Feelings’ dateert toch al van vorige zomer. Al heeft Drake genoeg hits gescoord in het verleden om een Sportpaleis vol te doen lopen. Het roept vragen op. Waren de tickets te duur? Zijn de Belgen Drake beu? Zijn er examens?»

HUMO Live Nation gaf geen verklaring over Drakes keuze om het ene optreden te annuleren en het andere een week te vervroegen. Volgens de geruchtenmolen is dat te wijten aan een teleurstellende ticketverkoop.

Melkonian «Ik vind dat toch een voorbarige conclusie. Ik hoorde ook andere verklaringen: dat hij vroeger naar huis wou, bijvoorbeeld, want er zat veel tijd tussen zijn oorspronkelijke shows in het Sportpaleis en de optredens daarvoor in Londen. Live Nation heeft iedereen ook de optie aangeboden om hun ticket in te leveren toen het optreden verzet werd. Veel mensen hebben dat effectief gedaan, omdat de nieuwe datum hen niet uitkwam voor heb. Daardoor zijn er opeens weer veel tickets vrijgekomen.»

LeFtO «Ik vermoed toch dat Drake gewoon geen gezichtsverlies wou lijden.»

HUMO Er werden vorig jaar meer dan 8 miljard songs van Drake gestreamd op Spotify, wat hem de meest gestreamde artiest van 2018 maakt. In het jaaroverzicht van ‘Urban 50’, het MNM-programma dat Anushka presenteert, belandde Drakes single ‘God’s Plan’ op twee. Waarom reflecteert dat zich niet in de ticketverkoop?

LeFtO «Een hit zet zich niet automatisch om in ticketjes. Een liedje beluisteren via YouTube of Spotify is gratis, maar toch tellen streams en views mee in de luistercijfers. Het is iets helemaal anders om enkele songs van Drake in een playlist te zetten of 60 euro te betalen voor een concertticket. Maar hé, misschien zoeken we het te ver en is de helft van België gewoon op skiverlof wegens de paasvakantie.»

'Misschien is de helft van België gewoon op skiverlof' LeFtO

Melkonian «Drake maakt dikke hits die veel gestreamd en gedownload worden. Maar het is niet omdat je muziek het goed doet in de charts dat je concerten meteen uitverkocht geraken. ‘Havana’ van Camila Cabello stond een dikke 20 weken op 1 in de ‘Urban 50’, maar ik zie haar ook geen Sportpaleis vullen.»

Norris «Ik denk dat dit een uniek voorval is voor Drake. Als zijn shows wereldwijd waren geflopt, zou dat wereldnieuws zijn. Maar ik geloof niet dat hij in andere landen dergelijke problemen heeft ondervonden (Drake verkocht zesmaal de O2 uit in Londen begin april, terwijl er nog steeds tickets zijn voor de twee optredens in Amsterdam volgend weekend, red.)»

HUMO ‘You are hiding a child, let that boy come home. Deadbeat mothafucka playin’ border patrol,’ spuwde Pusha T in zijn diss track ‘The Story Of Adidon’. Pusha T maakte daarmee wereldkundig dat Drake verzwijgt dat hij een kind heeft met een pornoster. Een smet op zijn reputatie?

LeFtO «De roddelblaadjes hebben daarvan gesmuld, maar een Drake-fan ligt daar niet van wakker.»

Melkonian «De meerderheid vond het vooral niet oké dat Pusha T zo’n gevoelig geheim met de wereld heeft gedeeld. Drake heeft ondertussen al songs aan zijn zoon gewijd. Het is niet alsof er een sex tape is gelekt, of zo. Drake heeft ook geen voorbeeldfunctie. Een tieneridool als Shawn Mendes zou daar moeilijker van bekomen.»

HUMO Misschien is het hiphopgenre op zich over zijn hoogtepunt heen?

LeFtO «Dat lijkt me te kort door de bocht. Drake blijft een geweldige artiest. Hij hoeft maar één plat en uiterst commercieel nummer uit te brengen en het Sportpaleis zit gewoon weer vol. Rappers zitten daar ook niet mee in: succes komt nu eenmaal in golven. Ikzelf zou het eerder positief vinden als hiphop wat minder populair wordt: zo kan het genre weer tot z’n essentie komen en kunnen straatrappers opnieuw gedijen.»

'Ik zou het eerder positief worden als hiphop wat minder populair wordt' LeFtO

Norris «Ik vind dat we een geweldig hiphopjaar achter de rug hebben in België. Blackwave. heeft de AB en tweemaal De Roma uitverkocht. Zwangere Guy vulde twee keer de grote zaal van de AB. En Roméo Elvis staat eind april in Vorst. Hiphop leeft in België.»

HUMO Hebben jullie respect voor Drake als performer?

Melkonian «Ik ben in maart naar zijn show in Manchester geweest, het was insane! Hij speelde al zijn hits, stond geen seconde stil en had veel interactie met zijn fans. De visuals maakten het geheel af. Hij had het publiek van in het begin mee.»

LeFtO «Er zijn eigenlijk maar weinig rappers die mij op het podium kunnen boeien. Anno 2019 draait het eerder rond de show dan rond de muziek. Vuurwerk! Vliegende Lamborghini’s! Gigantische rollercoasters! Ik denk dat de meeste concertgangers niet stilstaan bij de kwaliteit van de muziek, zolang ze maar kunnen meezingen.»

Norris «Ik ga liever niet naar een arenashow: te weinig intimiteit. Ik ben een megafan van Kendrick Lamar en ben ook niet naar zijn optreden in het Sportpaleis geweest. Zijn show in de AB enkele jaren daarvoor was wél geweldig. Maar dat is een persoonlijke voorkeur.»

HUMO Tot slot: hoe is die knul in een rolstoel uit de televisiereeks ‘Degrassi’ uitgegroeid tot een wereldster?

LeFtO «Hij is een goede rapper, heeft een boeiende stijl en doet slimme features.»

Norris «Drake is ook een echte smaakmaker. Zijn beats zijn zo vooruitstrevend: heel wat rappers willen klinken zoals hem. Mede door Drake heb ik zelf het belang van een unieke en goede beat ontdekt.»

Melkonian «Drake vindt altijd de balans tussen melodie en rap. Hij is een geboren storyteller. En zijn songs zijn gewoon ontzettend catchy: ik leg ‘Hold On, We’re Going Home’ uit 2013 na al die jaren nog steeds op. Ik heb een ticketje voor Drake zaterdag in het Sportpaleis. Ik kan niet wachten.»

