TOUTPARTOUT sessions: Le Butcherettes smijten zich volledig op het gladde ijs van Kristallijn in Gent

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions. Dit keer geeft de Mexicaanse band Le Butcherettes het beste van zichzelf op het gladde ijs van de Gentse schaatspiste Kristallijn.

Het minste wat je kunt zeggen, is dat Le Butcherettes een vrij ongewone band is. Het Mexicaanse viertal fladdert tussen de genres rock, punk en pop en dat met een enorm 'garage'-gehalte. Frontvrouw Teri Bender gaat tijdens de optredens altijd tot het uiterste, en op het gladde ijs van Kristallijn is dat niet anders. Ze springt in het rond en schreeuwt de ziel uit haar lijf tussen de kunstschaatsers en shorttrackers.

De band die opgericht werd in Guadalajara bracht onlangs hun vierde plaat 'bi/MENTAL' uit. Producer van dienst was de legendarische toetsenist van Talking Heads, Jerry Harrison. Naast hun eigen typische sound staan Le Butcherettes ook bekend voor hun denderende liveoptredens. Onlangs blaasden ze de Charlatan in Gent omver en op 28 juni staan ze op Bear Rock Festival in Andenne. Voor zij die zich niet op de ijspiste bevonden en toch de excentrieke zangeres Bender eens live wil zien, weten dus waarheen. Voor alle andere concerten kunt u ook hier terecht.

TOUTPARTOUT, het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij regelmatig een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.