TTT-berichten: Bill Wyman en zijn 13-jarige vriendin - Neil Young en AC/DC in de studio - Het zwart gat beroert de muziekwereld

'Goed nieuws voor wie graag zestien keer geld uitgeeft voor dezelfde plaat: AC/DC zit weer in de studio'

Wie had kunnen denken dat Mick Jagger ooit werk zou laten uitvoeren aan z’n klep, en vooral: dat het om een hartoperatie zou gaan? Hoe dan ook, omdat The Rolling Stones het dezer dagen te druk hebben met oplapwerken om in de belangstelling te staan, is de voormalige bassist Bill Wyman in het gat gedoken TTT Normaal gezien zou op het filmfestival van Sheffield ‘The Quiet One’ in première zijn gegaan, een documentaire over Wymans leven. De vertoning werd echter geschrapt toen een paar mensen zich plots herinnerden dat Wyman in 1983 op zijn 47ste een relatie was begonnen met de 13-jarige Mandy Smith, die zes jaar later zijn tweede vrouw zou worden. Het soort partnerkeuze waar je dertig jaar geleden misschien nog mee wegraakte, maar die anno 2019 een mens zuur kan opbreken TTT Na kritiek werd de première geschrapt en Wyman, die de film zou komen toelichten, hoefde de reis naar Sheffield ook niet meer te maken TTT Het huwelijk tussen Wyman en Smith was overigens geen lang leven beschoren: na twee jaar waren ze alweer gescheiden. Hoe gaat dat ook zodra je 21 wordt TTT Voor verdere pedomoppen moeten we u teleurstellen: na de lawine aan nieuws over R. Kelly en Michael Jackson van de laatste maanden hebben we in ijltempo onze jaarvoorraad opgebruikt TTT Onrustwekkende berichten uit de kringen van de intussen 66-jarige David Hasselhoff, die naast een carrière als David Hasselhoff ook nog altijd een muziekcarrière zou hebben. The Hoff zou plannen hebben om een plaat met heavy metal op de markt te brengen. ‘Want waarom ook niet?’ aldus Dave. Een vraag die, als we ze hier in extenso willen beantwoorden, ons door onze papiervoorraad voor dit jaar zou jagen, dus laten we ze maar zo TTT Snel wat goed nieuws om de gemoederen te bedaren: ter hoogte van Neil Youngs studio staat er weer een paard in de gang. Zeven jaar na ‘Psychedelic Pill’ zou de man weer creatief zitten wezen met Crazy Horse. Zodra daarover meer nieuws te rapen valt, hoort u het van ons TTT Er is ook goed nieuws voor wie graag zestien keer geld uitgeeft voor dezelfde plaat, en er dus geen graten in ziet om dat een zeventiende keer te doen: AC/DC zou eveneens in de studio zitten TTT Net als Ed O’Brien, tevens het antwoord op de quizvraag ‘Geef de naam van de gitarist van Radiohead die niet Jonny Greenwood heet’. O’Brien loopt al enkele jaren rond met eigen nummers, maar hij zou er dit jaar echt werk van willen maken TTT Ed is ook het onderwerp van één van onze favoriete internetfilmpjes: wie op YouTube ‘Ed O’Briens best guitar solos’ intikt, komt uit bij een meesterlijk gemonteerd clipje van Ed die tijdens een dozijn Radiohead-nummers met de handen in de zakken staat te wachten tot hij ook iets mag doen TTT Een fan in de commentaren: ‘Ed is Radiohead’s intern’ TTT Zo’n stem krijg je niet van wortelsap, dus heeft Bob Dylan zijn eigen whiskystokerij opgericht in Nashville. Heaven’s Door Distillery en Center for the Arts omvat naast een stokerij ook een restaurant en een concertzaal. Het is een zelfbedieningsrestaurant: Patti Smith wenken om uw bestelling te laten opnemen, zoals de meester weleens doet voor zijn Nobelprijzen, zal er niet in zitten TTT Ook raar: Bob Dylan, de grootste nog levende muzikant, die zijn whiskyhuis de naam geeft van een nummer van Guns N’ Roses. Soit TTT De eerste fotosessie van een zwart gat heeft ook in de muziekwereld voor opschudding gezorgd. Vooral Matt Bellamy van Muse toonde zich online enthousiast, omdat hij met ‘Supermassive Black Hole’ dertien jaar geleden al Jef Geeraerts-gewijs een ode aan zwarte gaten heeft geschreven TTT Met wat geluk is het gefotografeerde gat hetzelfde dat destijds, na ‘Black Holes and Revelations’, al zijn goede ideeën en geloofwaardigheid heeft opgeslokt TTT Zoals de kannibaal op het fingerfoodfuifje na vier gangen zei: ‘Duimen!’