Rock Rally-laureaat Rewind gaat kunstzinnige toer op in stijlvolle live-sessie 'Gelato'

Toen ze als 16-jarigen tweede eindigden in Humo's Rock Rally 2016, beschreef de jury Rewind Productions nog als 'schattig'. Intussen is er veel veranderd voor het hiphoptrio: geen ingestudeerde choreografieën meer, geen middelbare school meer, geen Productions meer . Hun nieuwe nummer 'Gelato' lossen ze exclusief voor Humo met een livesessie in het M-Museum in Leuven. 'I'm no fucking saint'? Lang niet meer zo schattig, die mannen van Rewind.

Dyce (Dennis Aerts) «Tweede worden in Humo's Rock Rally was echt zot. Niemand had dat verwacht. Toen ik ons inschreef, had ik geen idee wat voor wedstrijd het precies was. Pas toen we geselecteerd werden, besefte ik welk niveau eigenlijk werd verwacht. Dat waren toen onze allereerste optredens.»

HUMO Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

Dyce «We hebben elkaar ontmoet via BURn in Leuven, een jeugdorganisatie die workshops organiseert rond breakdance, urban en rap. Wij waren daar de enige drie Engelstalige rappers. We hebben toen beslist om een collectief op te starten. We waren altijd samen, het was een logische keuze.»

HUMO Wat is er sindsdien allemaal gebeurd?

Dyce «We zijn vooral slimmer en beter geworden. Vlak na Humo's Rock Rally wisten we niet goed hoe we het moesten aanpakken. We hebben toen aangeklopt bij Poppunt (vzw die jonge artiesten helpt, red.). Zij hebben ons de muziekwereld beter doen begrijpen, en zo hebben we uit onze fouten kunnen leren. Na de Rock Rally hadden we niet meteen een plaat uitgebracht, dus het momentum was snel weg. Maar we hebben wel meer tijd gehad om aan onze muziek te werken en het verschil te maken.»

HUMO Jullie treden steevast op onder de alter ego's Mar$, Ace en Dyce.

Dyce «Ik heet eigenlijk Dennis, maar tijdens de workshops in BURn noemde iedereen me ‘D-nice’. Uiteindelijk is het Dyce geworden. Ik doe alles altijd randomly, zoals een dobbelsteen.»

HUMO Intussen zijn jullie 19. Benaderen jullie je muziek nu anders?

Dyce «Vroeger focusten we ons enkel op hiphop, maar de laatste tijd zijn we andere genres uit de hele wereld aan het ontdekken. Ik luister bijvoorbeeld veel naar latinmuziek en dat hoor je steeds vaker in onze muziek.»

HUMO Voor 'Gelato' trokken jullie naar het M-Museum in Leuven. De stad ligt jullie nog steeds nauw aan het hart?

Dyce «‘Gelato' is een speciaal nummer, er zit niet echt een refrein in. Het gaat over wat we de laatste tijd hebben meegemaakt. En over kunst. Vandaar dat het zich afspeelt in het museum van Leuven. Voor ons heeft alles met Leuven te maken. We zijn altijd fier geweest om er te wonen. De stad heeft ons samengebracht als groep, en we zijn artists in residence in het Depot. Het is nog altijd onze vaste ontmoetingsplek.»