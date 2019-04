Het fotodagboek van Bear's Den: Achter de schermen van hun Europese tournee

De Londense folkgroep Bear's Den scheert de laatste jaren hoge toppen. Momenteel zijn Andrew Davie en Kevin Jones op toernee in de Verenigde Staten, maar een dikke week geleden vulden ze het Koninklijk Circus in Brussel nog. Volgende week verschijnt hun derde album 'So that you might hear me', de opvolger van 'Red Earth & Pouring Rain' uit 2016.

Fotograaf Geert Braekers volgde de band begin deze maand tijdens hun tour door Nederland, Duitsland en België. Speciaal voor Humo hield hij een fotodagboek bij. Davie en Jones voorzien de foto's van context.

Lees hier ons interview met Bear's Den, deze week in Humo.

1. Overpeinzingen voor de show, Groningen.

2. Uitgelaten en opgeluchte sfeer na het optreden, Groningen.

3. 'Sophie' backstage inoefenen, Groningen.

4. Broodnodig dutje voor de show in Paradiso, Amsterdam.

5. Interview op 3FM. Lyrisch over ons nieuwe merk pikante saus 'Stubborn Beast', Hilversum.

6. Handtekeningen zetten, Berlijn.

7. Kev en Davie klaar voor een Question & Ask met fans, Berlijn.

8. Dubbele high fives, Keulen.

9. Marcus Hamblett, 'the wisest owl in Bear’s Den', Keulen.

10. 'Yes sir, I can boogie but I need a certain song', Keulen.

11. Onze geluidstechnicus zette per ongeluk de verkeerde entreemuziek op - we hadden Huey Lewis and the News niet zien aankomen. Keulen.

12. Christof beslist om een nekmatje te nemen, Keulen.

13. Kev en Davie onderweg om radiopromo te gaan voeren, Bergen.

14. OP1 synthesizer-jam in Keulen

15. CD's signeren op het radiostation, Bergen.

16. 'Laurel Wreath' spelen op Classic 21 Radio, Bergen.

17. Hoeveel mannen zijn er nodig om een OP1 synthesizer op te zetten? (4)

18. Onze tour manager Doug.

19. Christof leert zichzelf trompet spelen.

20. 'Brussels blowing our minds!'