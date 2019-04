HUMO Waarom heb je je verzet tegen een akoestische soloplaat opgegeven?

Damien Jurado «Mijn beste vriend en producer Richard Swift vroeg me al jaren om zo’n plaat op te nemen. Maar het leek me zo saai. En wie wil daar ook naar luisteren? Ik heb zelf alleszins geen enkele akoestische plaat in mijn platenkast staan (lacht). Maar uiteindelijk heeft hij me toch kunnen overtuigen. Daarom doet het des te meer pijn dat Richard mijn soloplaat nooit heeft kunnen horen: hij was al doodziek tijdens de opnames van ‘In the Shape of a Storm’ en is vorige zomer gestorven. Zijn afwezigheid hangt als een schaduw over de plaat. In mijn oren klinkt de plaat als een gesprek tussen hem en mij.»

HUMO ‘De wereld heeft één van de meest getalenteerde muzikanten verloren die ik ken,’ schreef Dan Auerbach van The Black Keys op Instagram toen Swift was gestorven. Wat was jouw favoriete werk?