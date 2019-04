TOUTPARTOUT Sessions: Herbeleef hier Record Store Day in Gent

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT Sessions. Dit keer krijgen we een sfeervideo van Record Store Day in Gent voorgeschoteld.

Record Store Day heeft zich de laatste jaren ontpopt als dé afspraak voor vinyldiggers & muziekfans. Net zoals de vorige jaren, sloegen Music Mania Gent, DEMOCRAZY en Kunstencentrum Vooruit de handen in elkaar om samen een no-nonsense muzikale (vinyl)dag te organiseren, met gratis concerten van onder andere STADT, SX, And They Spoke in Anthems en Wardrobe.

STADT wordt vaak beschreven als een goed bewaard muzikaal Gents geheim. Tot nu dan! Bandleden Simon Segers, Fulco Ottervanger (Beraadgeslagen), Joris Cool en Frederik Segers brachten hun krautpop in het goed gevulde Vooruit Café. Op dezelfde plek stuurde ook SX z'n magnetische golven over het publiek uit.

Er werd niet enkel in de Vooruit muziek gespeeld, maar ook in een lijnbus die voor de deur stond. Wardrobe liet de wielen van de bus hevig op en neer gaan, waarna Arne Leurentop van And They Spoke in Anthems hem weer tot rust kon inwiegen.

Bekijk hier nog eens de sessie met SX in het prachtige MSK en laat u opnieuw bezweren. Of is And They Spoke In Anthems meer iets voor jou, dan kan je op deze plek nog eens luisteren naar hun driestemmige 'Money Time' met gitaar in Minard.

TOUTPARTOUT, het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij regelmatig een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.