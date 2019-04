TTT-berichten: Miljard euro donaties voor Notre Dame: Laurent gespot met jerrycan en lucifers aan paleis

Eén ouwe kathedraal wordt te gronde gericht, een andere staat weer op: Madonna heeft een nieuwe single uit. ‘Medellín’ is het eerste staaltje van ‘Madame X’, haar eerste langspeler in vier jaar, en doet alvast vermoeden dat ook Madge ‘Narcos’ heeft gezien TTT Aretha Franklin, die vorige zomer al terugkeerde tot stof en as, trekt zich dan weer opvallend weinig aan van het feit dat ze overleden is, en haalde vorige week haar eerste – en wellicht ook laatste – Pulitzerprijs binnen: Aretha wordt gevierd omdat ze volgens de jury ‘een onschatbare bijdrage heeft geleverd aan de Amerikaanse muziek en cultuur’ TTT Een terechte onderscheiding, maar als dat de vereiste is, dan is het niet meer dan eerlijk om ook Pablo Escobar postuum te eren: zonder zijn cocaïne was er in de jaren 80 en 90 geen noot op plaat geperst in Amerika TTT

'Is de rock-'n-roll nu echt op sterven na dood? En komt het omdat hij op de foto is geweest met Drake?'

Ook jammerlijk tot stof en as wedergekeerd: Borgerwood, het festival dat elke zomer plaatsvond op Spoor Oost in Borgerhout. De organisatoren gooien de handdoek omdat de nodige bezoekersaantallen niet gehaald werden. Ook zij worden bij dezen bedankt voor hun bijdrage TTT Níét dood: Morrissey, die op Record Store Day weliswaar enige verwarring zaaide daaromtrent door een nieuw nummer met de titel ‘I Thought You Were Dead’ te lanceren. Een prima nummer voor Pasen dus, voor wanneer de heiland weer eens met een ronkende kater uit z’n grot komt gekropen TTT Tom Morello, die met zijn muziek dan weer onschatbare bijdrages heeft geleverd aan gitaristen die liever hadden leren scratchen, heeft zich achter een online petitie geschaard om het onlangs in primeur gefotografeerde zwarte gat te vernoemen naar Chris Cornell. We zouden u niet hoeven uit te leggen waarom, en dat doen we dus ook niet TTT AS Roma heeft haar spelers een al dan niet gemeend verbod opgelegd om nog op de foto te gaan met Drake. In sportkringen leeft het hardnekkige gerucht dat atleten die zich laten fotograferen naast de Canadees bij hun volgende match roemloos de boot ingaan. Een dikke week geleden kreeg Paris Saint-Germain nog een 5-1 om de oren, daags nadat PSG-man Layvin Kurzawa geposeerd had naast Drake TTT En dan zeggen dat ze toen in Parijs nog blij mochten zijn dat hun niets ergers overkwam TTT Nog eentje? Sergio Agüero van Manchester City miste op dramatische wijze een penalty in een verloren match tegen Tottenham. Drie keer raden naast wie Sergio daags tevoren had staan glimlachen op de foto TTT Anderlecht bevestigt intussen dat het met een soortgelijke vloek zit, maar zegt ook dat het weinig kan doen ‘zolang hij voorzitter is’. Afijn TTT Muzieknieuws uit Maleisië: je ziet het niet vaak, en als het dan toch komt, kan het niet anders dan de moeite zijn. Een plaatselijke metalband met de welluidende naam Devouror is er momenteel in een gevecht verwikkeld met de rooms-katholieke kerk. Een optreden van Devouror dat gepland stond voor paaszondag werd geschrapt nadat de Kerk in niet mis te verstane bewoordingen bedenkingen had geuit tegen de organisatoren TTT Devouror boos natuurlijk, en de band klaagt nu zijn imago van duivelvereerders aan. Overigens: ‘Slay for Satan’, de debuut-EP van Devouror, valt nog altijd gewoon online te beluisteren op hun Bandcampprofiel. Onze favoriet: ‘Ritualized Debauchery’. Klinkt exact zoals je zou denken TTT Is de rock-’n-roll nu echt op sterven na dood? En zo ja, komt het dan door de Kerk of omdat hij ooit op de foto gegaan is met Drake? Hoe dan ook, op het geweldige The Red Hand Files, de blog waar Nick Cave op regelmatige basis vragen van fans beantwoordt en die – mocht hij ook maar een gram wegen – z’n gewicht in goud waard is, heeft de man zelf zich gebogen over de huidige staat van de rock TTT Caves oordeel: terminaal, en niet eens het redden waard. ‘Het zit in de natuur van rock-’n-roll om te transformeren, om te sterven en weer geboren te worden. Misschien moeten we de vijanden van de creativiteit maar hun gang laten gaan, en de rock laten sterven, zodat erna weer iets monumentaals kan verrijzen uit de as’ TTT Van ons mag Nick Cave architect worden van de nieuwe Notre Dame. Komt helemaal goed!