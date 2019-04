TOUTPARTOUT sessions: Brutus brengt het groovy 'Space' in het mooiste zwembad van België

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag zien we Brutus aan het werk in het Gentse Zwembad Van Eyck.

Eind maart sloeg Brutus' nieuwe album 'Nest' in als een bom. 'Een plaat die je constant een tikkeltje luider zet. Eentje die je oppept, maar ook ontroert', aldus (jmi). De ingrediënten van het Leuvense trio zijn hetzelfde gebleven, maar als band zijn Stefanie Mannaerts en de haren serieuze stappen vooruit gegaan.

Voor deze Toutpartout-sessie pakken ze uit met 'Space', het rustigste en misschien meest funky nummer van het album. De teksten zijn wat gevoeliger dan gewoonlijk:‘Till the sea runs dry / love will overgrow’. Mannaerts' stem weerklinkt weergaloos in het art deco-gebouw, terwijl Stijn Vanhoegaerdens gitaarsound gewillig meedeint op het water.

Locatie van dienst is het Zwembad Van Eyck, het oudste overdekte zwembad van België, gebouwd in 1886 langs Portus Ganda. Dankzij zijn art deco-inrichting is het gebouw in 1995 als monument erkend en wordt het tot op de dag van vandaag nog steeds 'het mooiste zwembad van België' genoemd.

U kan hun nummers meebrullen in de wagen, maar we adviseren hen live aan het werk te zien. Dit weekend op Groezrock en Oranjepop (NL), bijvoorbeeld. Of volgende week tijdens Les Nuits Botanique, als u het geluk had tijdig een ticket te bemachtigen. Niet getreurd: eind mei keert Brutus terug voor een vijftal Belgische shows, en in de zomer passeren ze op Lokerse Feesten en Pukkelpop. Meer shows en tickets vindt u hier.

TOUTPARTOUT, het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.