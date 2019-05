TTT-Berichten: Na Corneel van Oosterweel: Antwerpen stelt Renaat Handgranaat voor

'Daar zaten we op te wachten: een volkomen rielekst Hole'

De groendienst Cypress Hill is gelauwerd voor de noeste arbeid, en mocht onlangs een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame onthullen. Helemaal in de wolken, zoals ze de meeste van hun dagen doorbrengen, riepen de rappers hun ster meteen uit tot bedevaartsoord voor al wie net als zij heil ziet in het recreatieve gebruik van cannabis. Het is misschien wat ver van huis, maar we verkiezen nog altijd de ster van Cypress Hill boven die van Stan Van Samang TTT Over Stan gesproken: Eminem heeft het tot in het woordenboek geschopt. Voortaan is in de Merriam-Webster ook het lemma ‘Stan’ te raadplegen, naar Ems gelijknamige nummer uit 2000 over een iets te opdringerige fan. De definitie: (1) Een extreem en excessief enthousiaste en devote fan; (2) Iemand die het in volle Sportpaleizen aldoor over z’n ster heeft TTT Lizzo is boos. De Amerikaanse zangeres, die het momenteel niet onaardig doet met haar radiohit ‘Juice’, heeft net de langspeler ‘Cuz I Love You’ uitgebracht. En zoals dat gaat in de voedselketen van de pop, werd de plaat onmiddellijk doorgelicht door journalisten. Een paar waren niet zó onder de indruk van wat er op de schijf was geperst, waarna Lizzo op Twitter en in hoofdletters het originele idee lanceerde om muziek voortaan niet langer te laten bespreken door mensen die geen muzikant zijn. Wie dat wel doet, zou geen job mogen hebben, aldus de amateur-econome TTT Lizzo kreeg al snel tegenwind van alerte lieden die haar erop wezen dat heel wat recensenten niet betaald worden om over muziek te schrijven. En dat, als de bladenmarkt in dezelfde richting blijft evolueren, veel beroepsjournalisten dat binnenkort óók onbetaald zullen doen TTT Bij VTM begonnen ze prompt te zweten na dat nieuws: wat als iemand die lijn doortrekt en zou bepalen dat muziek alleen nog door muzikanten gemaakt mag worden? Ze zouden ‘Liefde voor muziek’ meteen mogen opdoeken TTT Nog een paar staaltjes Lizzologica: alleen wie zelf aan een EK heeft deelgenomen, mag volgend jaar naar de Rode Duivels schreeuwen; alleen bestuurders die ooit een ongeval veroorzaakt hebben, mogen voortaan nog aanschuiven in een kijkfile; en de volgende keer dat u op restaurant wordt gevraagd of het gesmaakt heeft, mag u alleen antwoorden als u zelf toevallig chef-kok bent TTT Ook Bob Dylan voelde zich onlangs behoorlijk op de tamp getrapt: tijdens een optreden in Wenen scheelde het niet veel of Bawb ging met z’n Nobelprijzige smoelwerk tegen het podiumhout. Nadat hij zijn evenwicht had teruggevonden, maakte hij zich druk over fans die foto’s hadden proberen te maken van zijn gemolenwiek TTT Bob wist natuurlijk niet dat foto’s van hem in beweging doorgaans méér opbrengen – zo zeldzaam zijn die TTT Gescheiden: Adele en Simon Konecki. Het paar is zeven jaar samen en twee jaar getrouwd geweest. Tja, hoe gaat dat: soms blijft het duren in de liefde, soms doet het gewoon pijn TTT Sepultura, die paar Brazilianen die liever beuken dan de samba te dansen, mogen Libanon niet binnen voor hun concert in Beiroet. De overheid beschouwt de band als duivelvereerders, en als er nu iets is waar ze het daar van op hun zenuwen krijgen, dan wel van duivelvereerders TTT Gelukkig hebben ze hun prioriteiten op orde, daar in Libanon TTT Bassiste Melissa Auf der Maur heeft laten doorschemeren dat er binnenkort een Hole-reünie zou kunnen aankomen: ‘We zijn ouder en kalmer, het lijkt me het juiste moment’ TTT Daar zaten we op te wachten: een volkomen rielekst Hole TTT Afronden doen we met een lijstje dat op het internet circuleert: een rangschikking van paswoorden die hackers geregeld juist raden. Op dat lijstje, naast ‘franckentheo1’ en ‘ikmaakhieriedereenkapot’ (populair bij werkmailaccounts) staan ook een paar muziekgroepen die iets te vaak gekozen worden als wachtwoord om nog veilig te zijn TTT In de bovenste regionen: ‘blink182’, ‘foofighters’ en ‘metallica’. Al is een e-mailaccount met het paswoord ‘metallica’ altijd het mijden waard: wie zich daar naar binnen hackt, moet bij aankomst bas spelen, en wordt vervolgens gepest tot hij weer vertrekt