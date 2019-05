TOUTPARTOUT sessions: Steve Gunn maakt uw ochtend met 'Morning Is Mended' in de Gentse Kunsthal

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag zien we Steve Gunn met enkel een gitaar en een stem de Kunsthal in Gent vullen.

Deze week schotelen we je deze beklijvende Toutpartout Session voor met gitaarfenomeen Steve Gunn. Voor u hem kon ontdekken op BRDCST 2019, kon u hem al aan het werk zien in Kurt Vile’s band The Violators. Op zijn nieuwe plaat 'The Unseen In Between' heeft zijn folkgitaar het weer voor het zeggen en kon die dus ook niet ontbreken op deze Toutpartout Session.

In het voormalig Caermersklooster in Gent brengt hij ‘Morning Is Mended’ solo en akoestisch. Dankzij de hoge gewelven van Kunsthal die een geweldige akoestiek met zich meebrengen, klinkt deze versie veel pakkender dan op plaat.

Kunsthal is een internationaal platform voor beeldende kunsten en zet sterk in op de ontwikkeling van kunstenaars en kunstenorganisaties. Kunsthal is gevestigd in het Caermersklooster, een voormalig klooster van de geschoeide karmelieten in het Gentse Patershol.

Steve Gunn trakteert je op een set 31 augustus met niemand minder dan John Prine in OLT Rivierenhof en 14 september op Leffingeleuren. Andere shows en tickets vindt u hier.

TOUTPARTOUT, het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.