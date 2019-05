Sam Renascent: 'Mijn muziek wordt vooral in Brazilië gestreamd'

In het verleden behaalde Samuel Vekeman (25), alias Sam Renascent, muzikale diploma’s in vier verschillende landen en stond hij op Tomorrowland als mc bij meerdere dj’s. Een dik jaar geleden liet hij zijn eerste single ‘Kobotama’ op de wereld los. De slimme, internationaal klinkende song werd terecht opgepikt door enkele radiostations. Daarna was het even wat stiller rond de Antwerpenaar, maar daar wilt hij met ep ‘Unbridled Confidence’ verandering in brengen.

Drie dagen voor de release van de ep, spraken we Vekeman in een café aan de Brusselse beurs. Hij stond erop om zelf met de brommer tot de hoofdstad te komen. Ja, Sam Renascent is een selfmade man: zijn muziek producet hij grotendeels zelf, hij kan zowat elk instrument spelen én hij heeft een uitgesproken mening over muziek. ‘Fuck die hokjes!’

Luister hier alvast naar twee songs uit 'Unbridled Confidence'. Lees verder onder audioplayer.

HUMO Het lijkt alsof je heel wat wilt vertellen op je ep. 'War Child' gaat bijvoorbeeld over kindsoldaten.

Vekeman «Ik wil geen preacher zijn, maar teksten zijn belangrijk om bepaalde onderwerpen in de schijnwerpers te zetten. Ik vind het verhaal van Joseph Kony en zijn rebellenleger erg intrigerend, het raakt mij. Maar dat verhaal gebruik ik als paraplu om een bredere problematiek aan te kaarten. Er worden namelijk ook in onze maatschappij nog altijd kinderen en zwakkeren onterecht vernederd, gebruikt en naar beneden gehaald.»

HUMO Ook de andere drie nummers op je ep lijken over slachtoffers van de maatschappij te gaan.

Vekeman «Klopt. 'Dirty Hands' gaat bijvoorbeeld over seksueel misbruik, wat ik in de song vergelijk met hoe Hitler zijn leger manipuleerde. Ik sprak ooit met enkele slachtoffers, en zag plots 'Der Untergang' voor mij. Er zit ook een verwijzing in naar Pontius Pilatus, die zijn handen in onschuld wast. 'Guilt Trip' gaat dan weer over vluchtelingen, 'Monopoly' over daklozen.»

HUMO Schrijf je dan geen persoonlijke songs?

Vekeman «Mijn eerste song ‘Kobotama’ was erg persoonlijk. Hij vertelt het verhaal over mijn artiestennaam.»

HUMO Die naam komt van het Latijnse 'renascentium', wat ‘wedergeboorte' betekent.

Vekeman «Klopt. Toen ik twee jaar oud was, ben ik geadopteerd uit Congo. Ik zat als tiener met veel vragen, dus ben ik op mijn 18 op zoek gegaan naar mijn Afrikaanse familie. Ik was het enige kind uit een gezin van acht kinderen dat ter adoptie is afgestaan. Op die manier hebben mijn biologische ouders mij een nieuw leven cadeau gedaan, een wedergeboorte in een ander land.

»Ook muzikaal wil ik mezelf constant heruitvinden, dus de naam leek me op mijn lijf geschreven.»

HUMO Is je muziek dan zo geëvolueerd doorheen de jaren?

Vekeman «Ik ben met muziek begonnen toen ik vijf was, op de kindermuziekschool. Op mijn zes kreeg ik een eerste drumstel. Dat was mijn ding. Later kwamen daar piano en gitaar bij, maar het waren toch de drums waar ik me op focuste op de kunsthumaniora. Ik heb ook in New Jersey, Amsterdam en Londen muziek gestudeerd, en natuurlijk kom je dan met heel veel verschillende genres in aanraking. Afro-Cubaanse muziek in de VS, grime uit East-London,... Noem maar op.»

Hokjes

HUMO Hebben je ouders je altijd gesteund?

Vekeman «Ja. Ze vinden het belangrijk dat ik iets doe wat ik graag doe. Als kind kreeg ik een kleine djembé van hen, en zo heb ik ontdekt dat ik gevoel voor ritme heb. Op een dag nam mijn vader me mee naar de opendeurdag van een muziekschool, en toen zijn mijn ogen opengegaan. Het is misschien heel cliché, maar ik besefte toen al dat ik wou performen. Dat ik ooit in het Sportpaleis wil staan. En ik ben aan mijn weg ernaartoe aan het timmeren (lacht breed).»

HUMO In dat geval ga je de commerciële toer moeten opgaan.

Vekeman «Dat vind ik helemaal niet erg. Vaak vind ik zulke muziek zelfs echt tof. Ik wil het wel op een interessante manier brengen, en mijn Afrikaanse roots erin verwerken. Want dat is volgens mij toch één van mijn krachten.»

HUMO In je muziek komen inderdaad veel Afrikaanse invloeden terug, terwijl je in Antwerpen bent opgegroeid, in een Vlaams gezin.

Vekeman «Dat is bewust. Ik vind de ritmes heel tof, het is heel dansbaar. Het leek me meteen geweldig om pakweg oldschool funk of West-Afrikaanse muziek te combineren met de house of r&b van hier. Maar ik ben als kind ook opgegroeid met Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, The Police,... Ook dat zit in mij. Ik wil geen rockster worden, maar alle invloeden zijn welkom. Mijn playlist gaat van Bring Me The Horizon over Ed Sheeran tot Björk.

»Muziek is muziek, fuck die hokjes. Volgens mij word ik daarom moeilijk opgepikt door de radio: ze kunnen mijn muziek moeilijk in een hokje plaatsen. Weet je wat raar is? Mijn nummer 'Kobotama' opvallend veel streams in Brazilië (lacht).»

HUMO Is er één artiest waar je echt naar opkijkt?

Vekeman «Stromae! Alles wat hij doet is zo ingenieus en doordacht: offline appearance, online appearance, interviews, muziek, video's, shows, kleren,... Alles klopt! Als je goed kijkt, zie je mij kort passeren in zijn clip van 'Ta Fête' (glundert)! Mijn droom is om hem ooit als special guest bij mij op het podium te kunnen hebben. Verder kijk ik ook op naar Kanye West, Prince, Michael Jackson,...»

HUMO Michael Jackson, nog steeds?

Vekeman «Ik heb het over zijn muziek, hè! Hetzelfde met Kanye: in de pers komt hij zo dom over, maar zijn muziek is geniaal. Wanneer hij spreekt over zijn muziek, merk je dat er echt over nagedacht is. En dát is belangrijk.»

Op 10 mei kan u Sam Renascent aan het werk zien in GC De Maalbeek te Etterbeek. De ep-release gaat op 25 mei door in Trix. Tickets voor dat tweede event vindt u hier.