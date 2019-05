Festivalupdate: aftellen naar Mogwai, The Vaccines, STIKSTOF en meer

Eerste volledige festivalaffiche is voor Rock Werchter. Naast eerder aangekondigde toppers zoals The Cure, New Order en Damon Albarns nevenproject The Good, The Bad and The Queen, vervolledigen de post-rockers van Mogwai, het Brussels hiphopwonder Zwangere Guy en Belgische rockers Black Box Revelation de affiche. Andere verse namen om te ontdekken zijn: Miss Angel, Palace, Geike, The Vintage Caravan en Georgia. Daarnaast zadelt Rock Werchter u op met een jaarlijks puzzeluurtje dankzij hun verse timetable.

Heugelijk nieuws! Ook dit jaar kunt u de Gentse Feesten op culturele wijze beleven op Boomtown. De jonge veulens van STIKSTOF mogen de Gentse Kouter afbreken, de dag erna kan u weer naarstig op zoek naar uw boormachien met de Clement Peerens Explosition. Bekomen van uw overdaad aan irish coffees op de vlasmarkt, doet u met Marble Sounds en Isbells. Nog meer aangekondigd: Lady Linn & Her Magnificent Bigband, Ertebrekers en Warhola. Ook dit jaar: nie pleuje.

Met alle studenten de stad uit en Leuven als halve spookstad, vult M-IDZOMER de leegte dan maar met muzikaal talent. Mogen onder meer Dead Man Ray en Calexico & Iron Wine vervoegen: de experimentele jazzbaby van Lander Gyslinck en Fulco Ottervanger BeraadGeslagen, een ode aan het Vlaams met Wannes Cappelle & Broeder Dieleman & Frans Grapperhaus en de Britse dream-pop van The Japanese House.

OLT Rivierenhof, tot naderhand de mooiste festivallocatie van Vlaanderen, werkte eveneens deze week zijn affiche af. Hall & Oates mag dan wel al hopeloos uitverkocht zijn, dat betekent niet dat u hoeft thuis te blijven. Melanie Di Biasio, het aangenaamste dat Charleroi tot nog toe voortbracht, verleidt u tot champagnesippen op een fluwen stem. The Colorist Orchestra laat u proeven van alles van rock, folk, blues tot jazz. Daarnaast is het een schande als u gitaarwonder Steve Gunn nog steeds niet aan het werk zag.

Voor de fijnproever die zich aan werkelijk ieder genre wil onderwerpen heeft Couleur Café ook nog wat namen toegevoegd aan een goed gevuld bord van reggae, r&b, soul en hiphop. Met Commander Spoon, Juicy en Jay MNG is het gros van het Brussels talent alvast verenigd.

Past OLT Rivierenhof niet in uw agenda, kunt u Steve Gunn nog altijd gaan zien op Leffingeleuren. En last but not least: trek uw wetsuit aan en rep je richting Stekene want de Londenaars The Vaccines geven op Crammerock de laatste anti-vaxxers lik op stuk met stevig gitaargeweld.

Schraapt uw portefeuille leeg, of leef op droog brood tot deze zomer en tot op de festivalweide!