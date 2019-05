TTT-berichten: Pete Doherty geveld door een egel - Madonna laat weer van zich horen - R. Kelly kan niet lezen

'Is Pete Doherty wel écht gestoken door een egel? Hij heeft de gewoonte om alles wat van ver op een naald lijkt in zijn aderen te ploffen'

Woodstock 50, de met veel bombarie aangekondigde en met de professionaliteit van een Belgische voetbalclub gerunde revival-editie van het iconische muziekfestival, zit in vieze papieren: nadat de hoofdsponsor zich heeft teruggetrokken, lijkt het hele gebeuren te worden geannuleerd. Promotor Michael Lang, die mee aan de wieg van het originele festival stond, meent dat hij nog op tijd nieuwe sponsors zal kunnen aantrekken, maar de kans dat dat lukt, wordt door experts in dezelfde categorie geplaatst als ‘Anderlecht alsnog kampioen’ TTT Het zegt iets over de kwaliteit van de drugs in ’69: wie er toen bij was, kan tot op vandaag nog steeds aan het hallucineren slaan TTT Nu we het toch hebben over afbrokkelende monumenten die decennia later nog steeds wanhopig een podium zoeken: Madonna is weer volop in het nieuws. Ze bracht een nieuwe single uit van haar plaat ‘Madame X’, waarin ze de Amerikaanse wapenwet aanklaagt, én gaf een optreden van 5 miljoen dollar op de Billboard Music Awards TTT Er was evenwel sprake van een misverstand: de organisatoren hadden gezorgd voor tal van peperdure Madonna-hologrammen, à la Roy Orbison en Frank Zappa, maar de zangeres bleek wel degelijk nog steeds in leven te zijn TTT Chris Brown, een professionele muggenjager die erop staat dat de vervelende insecten het vaakst voorkomen rond vrouwentronies – of toch alleszins iemand die ze ziet vliegen – toonde zich andermaal een gentleman. Nadat de band Chvrches collega Marshmello op de korrel had genomen omdat hij samengewerkt had met ‘serial abuser’ Brown, reageerde die laatste: ‘Dit zijn het soort losers van wie ik zou willen dat ze onder een rijdende bus wandelen’ TTT Chvrches-zangeres Lauren Mayberry ontving van Browns fans een inbox vol verkrachtings- en doodsbedreigingen: na de tournee – die extra beveiligd moest worden – durft ze niet meer terug naar huis te gaan TTT Evenmin thuis te verwachten in de nabije toekomst: de accountant van Deep Purple, die 3 miljoen dollar van de band in eigen zak stak en nu zes jaar mag brommen: met een beetje geluk loopt hij in die tijd Chris Brown nog wel tegen het lijf TTT De raakste klappen vielen deze week in hiphopland: John Singleton, de regisseur van het iconische ‘Boyz n the Hood’, de man die Ice Cube, Q-Tip en Busta Rhymes naar Hollywood bracht én de eerste zwarte regisseur die voor een Oscar werd genomineerd, verruilde op 51-jarige leeftijd het tijdelijke voor het eeuwige, en zit nu op de big boombox in the sky TTT Hopelijk krijgt hij daar niet snel het gezelschap van Geto Boys-medeoprichter Bushwick Bill, bij wie uitgezaaide pancreaskanker werd vastgesteld. Geto Boys moest vorig jaar ook al DJ Ready Red afgeven na een hartaanval TTT Peter Doherty, de jongen die nog niet veel heeft gedaan om die extra ‘r’ in zijn voornaam te verdienen, ligt ook in het ziekenhuis, maar dan om een veel dohertyesker reden: hij werd gestoken door – we shit you not – een egel. Er is nog twijfel of het wel om een ongeval gaat: Doherty heeft namelijk de onhebbelijke gewoonte om alles dat nog maar van ver op een naald lijkt in zijn aderen te ploffen TTT Werd onlangs nog uit zijn lijf verwijderd: het naaisetje van zijn mama, een balpen, drie dartspijltjes, een zwaardvis en de halve stockvoorraad van acupunctuurwinkel Het Zachte Prikje TTT Als Chris Brown een plekje krijgt in de TTT-berichten, dan ik ook, moet R. Kelly gedacht hebben, en dus graaide hij nog eens in zijn grote excuustrommel. Eerder tijdens zijn proces was hij niet komen opdagen omdat hij ‘te overweldigd was’, en nu stelt z’n advocaat dat belangrijke documenten niet in rekening mogen worden gebracht omdat R. ze ‘niet kon lezen’ TTT Wij hadden nog een goeie witz om het verhaaltje af te sluiten, maar nu heeft onze hond ’m toch wel opgegeten, zeker! TTT Wél consensueel samen: Joe Jonas, van de voor het eerst in zes jaar weer tourende Jonas Brothers, en Sophie Turner, alias Sansa Stark uit ‘Game of Thrones’. Er waaien geruchten over ‘een romantisch huwelijk’ in hetzelfde kapelletje in Las Vegas waar ook Frank Sinatra en Mia Farrow, en Bruce Willis en Demi Moore in de echt traden: een garantie op eeuwigdurend geluk dus TTT Een ‘Game of Thrones’-trouwerij zónder slachtpartijen, bloedbaden of verrassingsoptredens van Chris Brown? Zou het kunnen dat de fantasyserie in de laatste seizoenen toch echt wel veel van zijn stekels is kwijtgespeeld? TTT Dát, of Pete Doherty is ermee gaan lopen natuurlijk!