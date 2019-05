TOUTPARTOUT sessions: De zussen van Stonefield hullen STAM Gent in psychedelica

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag palmen de zussen van Stonefield de abdijrefter van STAM Gent in.

Stonefield is een Australische all female band bestaand uit vier zussen Amy (drums en zang), Hannah (gitaar), Sarah (keys) en Holly (basgitaar). Hun sound valt het best te beschrijven als een naadloze combinatie van psychedelica, prog- en indierock en heavy metal - vrij van vluchtige muzikale trends. Met deze rauwe versie van 'Dog Eat Dog' bezweren je tot op het randje van een trip.

De song komt op 14 juni uit op hun derde langspeler ‘Bent’, opgenomen op 5 dagen tijd tussen tours heen. De plaat werd geproducet door Joey Walker en Stu Mackenzie van King Gizzard & The Lizard Wizard. Het album komt uit op het label Flightless dat in 2012 uit de grond gestampt werd door de mannen van King Gizard & The Lizard Wizard.. Ze releasten oa The Ooh Sees, ORB, The Murlocks en brachten hun eerste releases rond in pizzadozen(!).

Locatie van dienst is de abdijrefter van STAM Gent. De historische pracht van het patrimonium waarin STAM gehuisvest zit, wordt duidelijk wanneer er een kijkje genomen wordt in de abdijrefter, kerk en pandgangen. Naast de vaste tentoonstelling ‘Het Verhaal Van Gent’, kan je tot 2 juni de Gentse criminele collectie gaan bezichtigen. Aanrader!

Donderdag speelt Stonefield tijdens Toutpartouts showcase op The Great Escape in Brighton samen met Brutus, Whispering Sons en Cocaine Piss. Andere shows en tickets vindt u hier.

TOUTPARTOUT, het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.