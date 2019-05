Poppunt en livesector slaan de handen in elkaar voor nieuw muziekparcours

In afwachting van onze eigenste Rock Rally slaan Poppunt en heel wat regionale clubs en jeugdhuizen de handen in elkaar om een nieuw muziekconcours uit de grond te stampen. Met 136 artiesten, 23 voorrondes en 6 regionale finales wil Sound Track alle regionale muziekconcours als Westtalent, FrappantPOP, Limbomania of Oost.Best! bundelen in één groot overkoepelende wedstrijd voor nieuw talent.

Zeg vanaf vandaag niet meer Westtalent, FrappantPOP of De Zes, maar wel Sound Track. Met dat nieuwe muziekconcours wil Poppunt alle regionale talentenjachten bundelen in één groot overkoepelend live- en kansenparcours. De indrukwekkende samenwerking tussen Poppunt, Clubcircuit vzw, Ancienne Belgique, Formaat en de Brusselse Jeugdhuizen, Cactus Muziekcentrum, Het Depot, Muziekodroom, muziekclub N9, Trix, De Casino, Democrazy, De Zwerver, Het Entrepot, Nosta, Wilde Westen en 4AD wil zo meer kansen bieden aan jonge groepen en artiesten.

Poppunt wil zowat alle genres aanspreken en doet daarom beroep op tien ambassadeurs uit de muziekscene: Colin H. Van Eeckhout (Amenra), blackwave., Noonah Eze (Black Mamba), Nathan Daems (Black Flower), Fenne Kuppens (Whispering Sons), Bavo Vanden Broeck (Festival Dranouter), Portland, Roman Hiele, Compact Disk Dummies en Ayco Duyster. Zij selecteren uit alle inzendingen 136 acts die tussen 20 september en 5 oktober op maar liefst 23 selectieavonden in concertzalen en jeugdhuizen over de vijf provincies en Brussel het beste van zichzelf mogen geven. Per voorronde stoten 2 artiesten door naar één van de zes regionale finales en kunnen ze tussenin rekenen op artistieke coaching en een professionele P.A.-repetitie.

Uit die zes finales komen er dan telkens drie winnaars per regio die heel wat ondersteuning kunnen winnen. Van een jaar lang persoonlijke begeleiding, residenties in de muziekclubs (inclusief support shows, repetitieruimte, livesessies en coaching), over ondersteuning door grafische artiesten en fotografen, opnametijd in professionele studio’s, nationale exposure tot buitenlandse showcases en shows in een gloednieuw podiumcircuit van Vlaamse jeugdhuizen.

Vanaf vandaag tot en met 28 juni kunnen artiesten zich via het online platform vi.be aanmelden voor Sound Track.