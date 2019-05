Kijk zondag live naar onze exclusieve Humo-showcase met Warhola!

Komende zondag speelt Rock Rally-winnaar Warhola een exclusieve Humo-showcase in Kavka in Antwerpen. U kon maar liefst 175 duotickets winnen, die ondertussen allemaal de deur uit zijn. Om de pechvogels toch een hart onder de riem te steken, besloten we om de sessie integraal te livestreamen op onze website en facebookpagina. Zo kan u zondag vanaf 20.30u gekluisterd aan uw laptop of - met de juiste HDMI-kabel - aan uw televisiescherm mee genieten van Oliver Symons (Bazart) en de zijnen.

De livestream vindt u op deze pagina terug.

Lees hier, of in de Humo van deze week, ons interview met Warhola.